Igokea porazom od Galatasaraja završila nastup u FIBA Ligi šampiona

Izvor:

ATV

17.12.2025

20:43

Komentari:

0
Игокеа поразом од Галатасараја завршила наступ у ФИБА Лиги шампиона
Foto: ATV

Košarkaši Igokee porazom su okončali svoj ovosezonski nastup u FIBA Ligi šampiona.

U posljednjoj rundi grupne faze tim trenera Nenada Stefanovića dočekao je ekipu Galatasaraja koja je nakon 40 minuta igre, u dvorani u Laktašima, upisala pobjedu rezultatom 82:65.

Gosti su imali rezultatsku prednost od početka do kraja utakmice, a najefikasniji u taboru Galatasaraja bio je Bugrahan Tunčer sa 16 poena.

putin

Svijet

Putin: "Evropski prasići" nadali se brzom raspadu Rusije

Na drugoj strani Igokeu je predvodio Džavon Bes sa 14 poena.

Igokea je grupnu fazu okončala sa jednom pobjedom i pet poraza.

Galatasaraj sa prvog mjesta i omjerom od pet pobjeda i samo jednim porazom odlazi u narednu fazu takmičenja.

KK Igokea

Liga šampiona

Komentari (0)
Путин: "Европски прасићи" надали се брзом распаду Русије

Србин ушао у историју Барселоне у Евролиги

20

43

20

36

20

29

20

25

20

17

