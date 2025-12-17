Igokea porazom od Galatasaraja završila nastup u FIBA Ligi šampiona

Košarkaši Igokee porazom su okončali svoj ovosezonski nastup u FIBA Ligi šampiona.

U posljednjoj rundi grupne faze tim trenera Nenada Stefanovića dočekao je ekipu Galatasaraja koja je nakon 40 minuta igre, u dvorani u Laktašima, upisala pobjedu rezultatom 82:65.

Gosti su imali rezultatsku prednost od početka do kraja utakmice, a najefikasniji u taboru Galatasaraja bio je Bugrahan Tunčer sa 16 poena.

Na drugoj strani Igokeu je predvodio Džavon Bes sa 14 poena.

Igokea je grupnu fazu okončala sa jednom pobjedom i pet poraza.

Galatasaraj sa prvog mjesta i omjerom od pet pobjeda i samo jednim porazom odlazi u narednu fazu takmičenja.