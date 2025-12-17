Igokea porazom od Galatasaraja završila nastup u FIBA Ligi šampiona

Izvor:
ATV
17.12.2025
20:43
Komentari:0
Košarkaši Igokee porazom su okončali svoj ovosezonski nastup u FIBA Ligi šampiona.
U posljednjoj rundi grupne faze tim trenera Nenada Stefanovića dočekao je ekipu Galatasaraja koja je nakon 40 minuta igre, u dvorani u Laktašima, upisala pobjedu rezultatom 82:65.
Gosti su imali rezultatsku prednost od početka do kraja utakmice, a najefikasniji u taboru Galatasaraja bio je Bugrahan Tunčer sa 16 poena.
Svijet
Putin: "Evropski prasići" nadali se brzom raspadu Rusije
Na drugoj strani Igokeu je predvodio Džavon Bes sa 14 poena.
Igokea je grupnu fazu okončala sa jednom pobjedom i pet poraza.
Galatasaraj sa prvog mjesta i omjerom od pet pobjeda i samo jednim porazom odlazi u narednu fazu takmičenja.
Svijet
17 min0
Gradovi i opštine
24 min0
Svijet
28 min0
Gradovi i opštine
36 min0
Najnovije
Najčitanije
20
43
20
36
20
29
20
25
20
17
Trenutno na programu