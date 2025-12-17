Niksi preokretom osvojili NBA Kup i uzeli prvi trofej poslije 52 godine

Košarkaši Njujork Niksa osvojili su NBA kup, prvi trofej poslije čak 52 godine, pošto su u finalu u Las Vegasu savladali San Antonio Sparse rezultatom 124:113.

Junak trijumfa bio je O Dži Anunobi sa 28 poena i pet pogođenih trojki, dok je kapiten Džejlen Branson meč završio sa 25 poena i zasluženo ponio priznanje za najkorisnijeg igrača turnira. Niksi su do pehara stigli u „T-Mobile areni“, a ovo im je prvi trofej još od titule NBA šampiona 1973. godine.

San Antonio je u finale ušao sa velikim samopouzdanjem nakon što je u polufinalu eliminisao aktuelnog šampiona Oklahomu, predvođenu mladom zvijezdom Viktorom Vembanjamom. Ipak, čvrsta i timska igra Njujorka bila je prepreka koju Sparsi nisu uspjeli da preskoče.

Niksi su uspjeli da ograniče Vembanjamu na 18 poena, a ključnu prednost stekli su u posljednjoj četvrtini, koju su dobili sa ubjedljivih 35:19, nakon što su krajem treće dionice gubili čak 11 razlike.

Čak sedmorica igrača Njujorka meč su završila sa dvocifrenim učinkom. Pored Anunobija i Bransona, istakli su se Karl-Entoni Tauns sa 16 poena, Džordan Klarkson sa 15, Tajler Kolek sa 14, dok su Džoš Hart i Mikal Bridžis dodali po 11. Značajan doprinos dao je i Mičel Robertson, koji je sa klupe upisao 15 skokova i dvije blokade.

- Anunobi, Tajler Kolek, Džordan Klarkson, Mičel Robertson: svi su večeras dali maksimum. Bez njih ne bismo pobijedili. Našli smo način da se vratimo i to će biti naš moto, pronaći put do pobjede - poručio je Branson poslije meča.

Kod San Antonija najefikasniji je bio Dilan Harper sa 21 poenom sa klupe, dok je Dearon Foks postigao 16. Trener Sparsa Mič Džonson poraz je pripisao slabijoj timskoj igri, istakavši da ekipa ima na čemu da gradi nastavak sezone.

Trener Niksa Majk Braun istakao je da osvajanje NBA kupa može biti važan korak ka velikim ambicijama kluba u nastavku sezone.

- Kada ste posljednji koji ostane i osvojite trofej, pogotovo za klub sa istorijom kakvu ima Njujork, to je nešto što se shvata veoma ozbiljno - rekao je Braun.

