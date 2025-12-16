Dodik ostaje predsjednik: Sud se oglasio, nije bilo žalbi

Osnovni sud u Banjaluci odbacio je 27. novembra prijedlog Centralne izborne komisije (CIK) Bosne i Hercegovine da Milorad Dodik bude izbrisan iz registra kao predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD).

Kako je istekao rok za prijem žalbi na ovu odluku iz ove institucije otkrivaju je li istih uopšte i bilo.

Kako su naveli iz suda, CIK je zaprimio Rješenje dana 01.12.2025. godine, a rok za žalbu je osam dana od dana prijema rješenja.

"Izvršenom provjerom u službene evidencije - Registar političkih organizacija, utvrdili smo da nije zaprimljena žalba do danas 16.12.2025. godine do 15:00 časova. Rok za žalbu je bio do 09.12.2025. godine, ali je sud sačekao sa odgovorom iz razloga čekanja na podneske – žalba koji su poslati putem poštanskog emitera", objasnili su za "Vijesti.ba".

Podsjetimo, u obrazloženju odbijanja odluke da Dodik bude izbrisan iz registra kao predsjednik SNSD-a, Osnovni sud u Banjaluci je ranije naveo kako "Zakonom o vanparničnom postupku ni Zakonom o političkim organizacijama niti bilo kojim drugim zakonom nije određeno da sud koji vodi registar političkih organizacija po službenoj dužnosti pokreće postupak za brisanje lica ovlaštenog za zastupanje političke organizacije iz registra".