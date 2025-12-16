Dodik: Odluka Vučića da ne učestvuje na samitu EU je racionalna, državnička i posve razumljiva

Odluka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da ne učestvuje na samitu EU - Zapadni Balkan je racionalna, državnička i posve razumljiva, poručio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

"Licemjerstvo i nepoštovanje koje briselska birokratija pokazuje prema Srbiji i srpskom narodu na Kosovu i Metohiji i u Republici Srpskoj, više se ne mogu ni prihvatiti ni tolerisati. Od srpskog naroda se traži da pristane na uslove na koje nijedan narod ne bi pristao, da čini ustupke koje nijedan narod ne bi učinio. Stav predsjednika Vučića predstavlja odbranu dostojanstva Srbije i srpskog naroda i prava na jednakost s ostalim narodima", dodaje Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

Kako ističe, istovremeno EU pokazuje i ponižavajući odnos prema BiH, ne uvažavajući njenu ustavnu strukturu.

"Predsjedništvo BiH je kolektivni organ, koji odluke donosi konsenzusom, zato jedan član, Željko Komšić, ne može predstavljati BiH. Stav Republike Srpske je jasan i odlučan - partnerstvo da, poniženje nikada", ističe Dodik.