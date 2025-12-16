Logo
Large banner

Dodik: Odluka Vučića da ne učestvuje na samitu EU je racionalna, državnička i posve razumljiva

16.12.2025

21:18

Komentari:

2
Додик: Одлука Вучића да не учествује на самиту ЕУ је рационална, државничка и посве разумљива
Foto: ATV

Odluka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da ne učestvuje na samitu EU - Zapadni Balkan je racionalna, državnička i posve razumljiva, poručio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

"Licemjerstvo i nepoštovanje koje briselska birokratija pokazuje prema Srbiji i srpskom narodu na Kosovu i Metohiji i u Republici Srpskoj, više se ne mogu ni prihvatiti ni tolerisati. Od srpskog naroda se traži da pristane na uslove na koje nijedan narod ne bi pristao, da čini ustupke koje nijedan narod ne bi učinio. Stav predsjednika Vučića predstavlja odbranu dostojanstva Srbije i srpskog naroda i prava na jednakost s ostalim narodima", dodaje Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

Vucic - Aleksandar - 06092025

Srbija

Vučić: Prvi put neću otići na samit EU-Zapadni Balkan

Kako ističe, istovremeno EU pokazuje i ponižavajući odnos prema BiH, ne uvažavajući njenu ustavnu strukturu.

"Predsjedništvo BiH je kolektivni organ, koji odluke donosi konsenzusom, zato jedan član, Željko Komšić, ne može predstavljati BiH. Stav Republike Srpske je jasan i odlučan - partnerstvo da, poniženje nikada", ističe Dodik.

Podijeli:

Tag:

Milorad Dodik

Komentari (2)
Large banner

Više iz rubrike

Поједини борци у Српској ће примати два додатка

Republika Srpska

Pojedini borci u Srpskoj će primati dva dodatka

55 min

0
Срђан Мазалица

Republika Srpska

Mazalica: Budžet realno ostvariv

1 h

0
Народна скупштина о економским реформама и буџету

Republika Srpska

Narodna skupština o ekonomskim reformama i budžetu

3 h

0
Игор Додик опозицији: Прихватите да сте губитници

Republika Srpska

Igor Dodik opoziciji: Prihvatite da ste gubitnici

4 h

4
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

56

Ovo je najhladniji grad na svijetu: Evo kako se stanovnici oblače za izlazak iz kuće na -50

21

54

Ljekar Metjua Perija osuđen na kućni pritvor

21

39

Dječaka silovala žena (55) kod koje je stanovao sa majkom: Zlostavljanje trajalo deset godina

21

33

Prvi let iz Evrope u Bagdad nakon 35 godina

21

30

Sutra se slavi Sveta Varvara: Postoji posebno vjerovanje za dane do Božića

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner