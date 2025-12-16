Narodna skupština o ekonomskim reformama i budžetu

Aktuelni čas bio je pravi čas za poslanike da postavljaju pitanja ministrima. Bilo je raznih tema, ali ono što je ovih dana svim borcima bitno jeste povećanje boračkog dodatka, što je i potvrdio sam ministar Danijel Egić odgovarajući na poslaničko pitanje zašto povećanje ne kreće odmah nego od marta naredne godine.

"Kad to bude siguran priliv i sigurna sredstva u budžetu da ne bi varali ljude koji su najzaslužniji za stvaranje Srpske tada će se krenuti sa prvim uvećanjem boračkog dodatka 4 KM, nakon donošenja zakona 4,5 i vezaće se za prosječnu platu, a cijenimo da će 2027. kad se sistem obračuna boračkog dodatka počne sprovoditi to biti 5 KM", rekao je Danijel Egić, ministar rada i boračko invalidske zaštite Republike Srpske.

Kad su u pitanju ekonomske reforme, predsjednik Vlade Srpske Savo Minić je, obrazlažući ovu tačku rekao da se planira niz mjera za ekonomsku transformaciju Srpske.

U raspravama se pominjao i prijedlog budžeta za narednu godinu koji iznosi 7,4 milijardi KM. Dok poslanici vladajuće koalicije smatraju da je budžet realan, opozicija tvrdi da će biti problema sa izvršenjem budžeta.

"Možemo očekivati dosta projekata novih a ono što je za građane bitno je povećanje plata u velikom broju sektora, borački dodataka rekordan iznos plate u oblasti kulture naš pravac i smatram da je budžet napisan kvalitetno", rekao je Mladen Ilić, poslanik SNSD u NSRS.

"Budžet nije povećan ni zbog povećanja izvoza ili investicija nego novim kreditima i obveznicama imamo zaduženje od 1,7 milijardi kojim se vraća dug, što znači da se ovim budžetom samo preživljava", rekla je Zagorka Grahovac, poslanik Lista za pravdu i red u NSRS

"Mi kao Republika Srpske moramo da se opredijelimo da li želimo da ulažemo u prioritete a to mora da bude ostanak naših ljudi,smanjenje poreza poslodavcima koji mogu biti konkurentni i zadržati naše radnike ovdje", rekao je Milan Petković, poslanik SDS u NSRS.

Ekonomista Zoran Pavlović kaže da će ekonomiji Srpske biti teško iznijeti budžet ali da je pred nama naredna godina koja će pokazati konačan ishod.

"Za naše građane je osnovno pitanje plate penzije i zdravstvo, to su esencijalne stvari za naše građane i vidjećemo kako će se to prikupiti jer prikupljanje zavisi od broja zaposlenih a mi nemamo rast nego stagnaciju zato što je privredna situacija dosta teška", rekao je Zoran Pavlović, ekonomista.

Narodna skupština će raspravljati,između ostalog i o izmjenama zakona o doprinosima, porezu na dohodak i na dobit, o izmjeni Krivičnog zakonika kao i o zašiti zdravlja stanovništva od duvanskih proizvoda.