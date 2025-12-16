Kovačević: Ne postoji nijedna zemlja u EU u kojoj neizabrani stranac bez mandata nameće zakone

Srpski delegat u Domu naroda i portparol SNSD-a, Radovan Kovačević poručio je da nigdje u Evropskoj uniji ne postoji zemlja u kojoj se ne poštuje ustav te zemlje, i u kojoj se mimo ustava poštuje neki neizabrani stranac bez mandata i ovlaštenja.

"Mi tražimo jasne odgovore i pitao sam Soreku, da li se u Evropskoj uniji i dalje poštuje vladavina prava i da li i dalje postoji nešto što se zove evropske vrijednosti. Ako postoji vladavina prava, da li postoji bilo koja zemlja unutar Evropske unije u kojoj se ne poštuje ustav te zemlje, nego se mimo ustava poštuje to da postoji neki neizabrani stranac bez bilo kakvog mandata i ovlaštenja, koji mimo ustava, parlamenta, predstavnika naroda i građana nameće zakone", rekao je Kovačević za N1.

Ističe da s obzirom da ne postoji takva zemlja, te da tako nešto nigdje nije navedeno u klasteru pregovora sa Evropskom unijom, Kovačević ističe da traži od EU da bude saveznik BiH, kako bi se takve pojave eliminisale.

"Oni u Evropskoj uniji kažu da to nije vladavina prava, onda tražimo da nam Evropska unija bude saveznik kako bismo to eliminisali iz BiH i kako bismo sve takve nakaradne namete u pravni promet BiH u potpunosti eliminisali", jasan je Kovačević.

Ističe da je od formiranja Savjeta ministara postignut jedan mnogo brži napredak nego što je to ikada ranije bio slučaj za BiH.

"Usvojili smo veliki broj zakona, potpisali veliki broj sporazuma i postizali smo kompromise, iako to nije bilo lako, i svi smo imali tu vrstu razumijevanja da napretka nema bez kompromisa", naglasio je Kovačević.

Ističe da su nakon toga predstavnici bošnjačke komponente unutar Savjeta ministara započeli obračun sa legalno izabranim predstavnicima iz Republike Srpske.

"Kolege iz Sarajeva, predstavnici bošnjačke komponente unutar Savjeta ministara, odlučili da krenu u obračun sa onima koji su dio većine i koji imaju ustavni kapacitet da budu dio većine, kao i legitimitet dobijen od naroda i građana Republike Srpske, krenuli su u obračun sa nama te su zaustavili sve u BiH. To je nešto što je činjenica", poručio je Kovačević.

Naglašava da ukoliko postoji prilika za napredak, onda mora postojati uvažavanje ustava zemlje.

"Da biste mogli da ostvarite bilo kakav napredak, onda morate na prvom mjestu da uvažavate ustav svoje zemlje i ustavni kapacitet onih ljudi koji su činioci većine ili vlasti. Ako nemate dovoljno svijesti i znanja da to uvažavate, onda teško možete postići napredak", zaključio je Kovačević.