Dodik o Trgovskoj gori: Hrvatska uradila veoma lošu stvar, ali nastavljamo se boriti

Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je Hrvatska uradila veoma lošu stvar usvajanjem Zakona o izgradnji centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, ali je istakao da će se Republika Srpska i dalje boriti da se dokaže da je to štetno za ovaj prostor.

Dodik je istakao da je Hrvatska ignorisala višegodišnje napore koje ulažu na samo institucije Republike Srpske, nego i BiH, te je Hrvatski sabor juče izglasao zakon koji predviđa izgradnju odlagališta na samoj granici sa BiH.

Ukazao je da ignorisanje bojazni koje Srpska ima u vezi sa tim nije dobro i da ništa dobro neće donijeti ni samoj Hrvatskoj.

Dodik je napomenuo da su određeni procesi pokretani i kada je bio član Predsjedništva BiH, ali da to sada neće da pomenu oni koji "lažu i petljaju".

"Kada sam bio član Predsjedništva BiH i ranije kad sam bio predsjednik Republike, mi smo pokretali i borili se protiv toga, mnogi naši ljudi od Srebrenike Golić, Staše Košarca, gotovo smo bili dnevno angažovani, dizali procese, tražili zajedničke komisije", podsjetio je Dodik.

Hrvatska je to, kaže, ignorisala ali je najavio da će se nastaviti boriti u nastojanju da se dokaže da je to štetno za nas i da nije ni korektno, ni pošteno od Hrvata i hrvatske države to što su uradili.

"Ne možemo mi očekivati da oni imaju empatiju prema Srbima. Vidimo na kraju kako prolazi naš srpski narod u Hrvatskoj", napomenuo je Dodik.