Trišić Babić sa ambasadorom Francuske u BiH: Srpska konstruktivan i pouzdan partner

Izvor:

SRNA

16.12.2025

14:57

Тришић Бабић са амбасадором Француске у БиХ: Српска конструктиван и поуздан партнер
Foto: Srna

Vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić i ambasador Francuske u BiH Fransoa Delmas ragovarali su danas u Banjaluci o političkim procesima u Republici Srpskoj i BiH.

Trišić Babić je naglasila da Srpska ostaje pouzdan i konstruktivan partner posvećen dijalogu, miru i stabilnosti, saopšteno je iz Kabineta vršioca dužnosti predsjednika Republike.

Ona je istakla da je Srpska dosljedno posvećena Dejtonskom mirovnom sporazumu i zaštiti ustavne pozicije entiteta i konstitutivnih naroda u BiH.

Ana Trišić Babić

Francuska

15

36

Preminuo profesor PMF-a Boro Pavlović

15

32

Prve fotografije teške nesreće u kojoj je poginula djevojka

15

28

Zelenski predložio božićno primirje, Kremlj odbio iz jednog razloga

15

25

Djevojka (21) poginula kada je automobilom sletjela niz liticu

15

24

Jedan od najboljih van pogona: Ogroman hendikep za Partizan

