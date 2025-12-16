Trišić Babić sa ambasadorom Francuske u BiH: Srpska konstruktivan i pouzdan partner

Vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić i ambasador Francuske u BiH Fransoa Delmas ragovarali su danas u Banjaluci o političkim procesima u Republici Srpskoj i BiH.

Trišić Babić je naglasila da Srpska ostaje pouzdan i konstruktivan partner posvećen dijalogu, miru i stabilnosti, saopšteno je iz Kabineta vršioca dužnosti predsjednika Republike.

Ona je istakla da je Srpska dosljedno posvećena Dejtonskom mirovnom sporazumu i zaštiti ustavne pozicije entiteta i konstitutivnih naroda u BiH.