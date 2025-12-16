Trišić Babić sa ambasadorom Francuske u BiH: Srpska konstruktivan i pouzdan partner

Izvor:
SRNA
16.12.2025
14:57
Komentari:0
Vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić i ambasador Francuske u BiH Fransoa Delmas ragovarali su danas u Banjaluci o političkim procesima u Republici Srpskoj i BiH.
Trišić Babić je naglasila da Srpska ostaje pouzdan i konstruktivan partner posvećen dijalogu, miru i stabilnosti, saopšteno je iz Kabineta vršioca dužnosti predsjednika Republike.
Republika Srpska
Cvijanović: Tvrdnje da vlast u Srpskoj gradi bliže odnose sa Hrvatskom nego sa Srbijom su besmislice
Ona je istakla da je Srpska dosljedno posvećena Dejtonskom mirovnom sporazumu i zaštiti ustavne pozicije entiteta i konstitutivnih naroda u BiH.
Republika Srpska
1 d0
Republika Srpska
6 d1
BiH
6 d0
Republika Srpska
1 sedm3
Republika Srpska
1 h2
Republika Srpska
2 h1
Republika Srpska
3 h0
Republika Srpska
3 h16
Najnovije
Najčitanije
15
36
15
32
15
28
15
25
15
24
Trenutno na programu