D‌ječiji psihijatar (46) iz KBC-a Osijek uhapšen je i kazneno prijavljen zbog sumnje da je počinio niz teških kaznenih d‌jela, uključujući zlostavljanje maloljetnih pacijenata i omogućavanje trošenja droge. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, predan je pritvorskom nadzorniku, izvijestila je policija na svojim stranicama.

Psihijatar je osumnjičen, kako saznaju mediji, za zlostavljanje četiri maloljetne d‌jevojke i dvije punoljetne osobe - d‌jevojku i mladića.

Godinama zlostavljao pacijente. Oni sada dali izjave

Policija sumnja da je d‌ječiji psihijatar u periodu od 2016. do 2019. godine u osječkom KBC-u iskoristio svoj položaj. Prema navodima, na svoja četiri pacijenta, koji su u to vrijeme bili maloljetnici, obraćao se neprimjerenim riječima, neprimjereno ih dodirivao po tijelu te im davao drogu na konzumaciju.

Istragom je takođe utvrđeno da je od 2018. do 2023. godine drogu davao i odraslim osobama, svojim poznanicima, danas 35-godišnjakinji i 35-godišnjaku. Žrtve su, kako se saznaje, sada dale izjave, odnosno odlučile svjedočiti protiv njega te tužilaštvo smatra da sada ima dovoljno dokaza da ga kazneno goni. Slučaj je zbog toga tek sada finalizovan.

Našli mu dosta droge

Temeljom naloga Županijskog suda u Osijeku, policija je juče obavila pretragu kuće, ordinacije i vozila kojima se osumnjičeni koristi. Tom prilikom pronađena su i oduzeta dva računara, mobilni telefon te značajna količina raznih droga. Zaplijenjene su 33 vrećice marihuane ukupne težine 213.9 grama, 12 tableta MDMA, hašiš, dodatna pakovanja MDMA u grumenima, amfetamin te šprica s 0.5 mililitara nepoznatog sadržaja.

Nakon dovršenog istraživanja, zdravstveni radnik je uhapšen i predan pritvorskom nadzorniku uz kaznenu prijavu za kaznena d‌jela: "Povreda d‌jetetovih prava", "Bludne radnje", "Omogućavanje trošenja droga" te "Neovlaštena proizvodnja i promet drogama".

U junu prijavljen za napad na 16-godišnjaka

"Telegram" javlja kako je riječ o ljekaru o kojem su pisali još sredinom septembra ove godine kada im se obratila majka 16-godišnjeg d‌ječaka oboljelog od autizma. Ona je još 8. jula ove godine Policijskoj stanici u Osijeku podnijela prijavu zbog povrede d‌jetetovih prava, optužujući uhapšenog ljekara zbog neljudskog tretmana prema njenom maloljetnom sinu, pacijentu koji se već godinama liječi od visoko funkcionalnog oblika autizma, tzv. Aspergerovog sindroma.

Ljekar je tada, prema navodima majke 16-godišnjaka i još dvoje doktora s istog Zavoda, grubo nasrnuo na oboljelog d‌ječaka, više puta ga snažno udario po glavi, vrijeđao i omalovažavao. Majka je ispričala kako to nije bio prvi put. Prvi put, kaže, snažno ga je šakom udario u nos tako da je d‌ječaku šiknula krv. Majka je ostala zbunjena, bila je u istoj prostoriji, ljekarskoj ordinaciji, kada se to dogodilo. Kaže kako se nije snašla već je pokušala smiriti d‌ječaka i obrisati mu krv s lica. Iako je bila potpuno zgrožena ponašanjem psihijatra, bojala se i ništa nije rekla.

Dvoje psihijatara s kojima je razgovarao "Telegram" ispričali su da je isti ljekar fizički nasrnuo i na svoju kolegicu, psihijatra, da ju je nekoliko puta ošamario u prostoru Zavoda. Ona je to prijavila direkciji KBC-a, ali rekli su kako ništa ne mogu, kako nema dokaza i da će njena riječ biti protiv njegove, pisao je "Telegram".

Na upit o navedenim optužbama iz KBC-a Osijek su za "Telegram" izjavili da je "Direkcija preduzelo sve radnje i da je postupak u toku". Iz policije takođe nisu željeli davati više informacija, pozivajući se na zaštitu prava i dobrobiti d‌jece, prenosi "Indeks".