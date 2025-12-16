Logo
U centralnu HDZ-a stigla prijetnja o postavljenoj bombi

Izvor:

Večernji.hr

16.12.2025

14:00

У централну ХДЗ-а стигла пријетња о постављеној бомби

Centrala HDZ-a u Zagrebu evakuisana je u prepodnevnim satima nakon što je na mejl dobijena prijetnja o postavljenoj bombi, potvrdio je portparol stranke Zoltan Kabok.

On je za Hinu rekao da je pretnja o postavljenoj bombi stigla u zgradi Gradskog odbora HDž-a, koja je trenutno i centrala stranke.

Zaposleni su, kazao je, odmah evakuisani i pozvana je policija.

- U prepodnevnim satima na službeni mejl stranke smo dobili prijeteću poruku o o postavljanju eksplozivne naprave u zgradi Gradskog odbora HDZ-a u Gundulićevoj ulici - kazao je Kabok.

HDZ

dojava o bombi

