U centralnu HDZ-a stigla prijetnja o postavljenoj bombi

Centrala HDZ-a u Zagrebu evakuisana je u prepodnevnim satima nakon što je na mejl dobijena prijetnja o postavljenoj bombi, potvrdio je portparol stranke Zoltan Kabok.
On je za Hinu rekao da je pretnja o postavljenoj bombi stigla u zgradi Gradskog odbora HDž-a, koja je trenutno i centrala stranke.
Zaposleni su, kazao je, odmah evakuisani i pozvana je policija.
- U prepodnevnim satima na službeni mejl stranke smo dobili prijeteću poruku o o postavljanju eksplozivne naprave u zgradi Gradskog odbora HDZ-a u Gundulićevoj ulici - kazao je Kabok.
