Skandal u Hrvatskoj: Iz sefa u sudu nestao pištolj, svi mjesecima ćutali

Izvor:

RTL

16.12.2025

10:57

Komentari:

0
Скандал у Хрватској: Из сефа у суду нестао пиштољ, сви мјесецима ћутали
Foto: ATV

Iz sefa pulskog suda nestao je službeni pištolj sudske policije. Iako je nestanak otkriven još u januaru ove godine, o čitavom je slučaju vladao zavjet ćutanja, piše RTL Danas.

Da nešto nije u redu, znali su i u Sindikatu sudske policije, ali niko im se nije obratio za pomoć. "Tu imamo informaciju i mi. Međutim niko nam se od sudskih policajca iz Pule nije javio, zatražio pomoć. Kako je to moguće i zašto je to moguće - treba pitati naše rukovodeće iz osiguranja sudskih tijela", izjavio je Jelenko Krešo, portparol Sindikata.

Nakon novinarskog upita, iz Ministarstva pravosuđa stiglo je saopštenje u kojem potvrđuju da je nestanak prijavljen početkom godine te da je nakon interne istrage obaviještena Policijska postaja Pula-Pola. Protiv jednog službenika pravosudne policije koji je bio zadužen za pištolj pokrenut je postupak zbog teške povrede službene dužnosti, a slučaj je trenutno pred Službeničkim sudom.

Kako je pištolj mogao nestati?

U osiguranju pravosudnih institucija radi oko 300 pravosudnih policajaca, no nemaju svi zadužen lični pištolj i niko ga nema pravo nositi kući. Oružje se zadužuje na početku smjene i razdužuje na kraju, što se mora evidentirati potpisom.

"Uzimate oružje, zapisujete broj oružja, vrijeme kad ga zadužujete. U 7.00 zadužujem broj 42859 i potpišem se. I idem kući u 3 sata ili 7, potpisujem se i vraćam oružje u sef. I to bi netko trebao nadgledati", pojasnio je Krešo.

Na pitanje kako je onda moguće da pištolj jednostavno nestane, odgovara: "Jako dobro pitanje, to i mene zanima, neko je napravio propust u samoj primopredaji, ali propust je napravljen i u samom načinu zaduživanja i razduživanja oružja".

