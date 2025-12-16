Logo
Dijete (11) oteto u Crnoj Gori!

Izvor:

Telegraf

16.12.2025

10:23

Komentari:

0
Дијете (11) отето у Црној Гори!

Crnogorska policija uhapsila je G. A. (42) iz Plužina, koji se tereti da je oteo dijete (11) i povrijedio ga! G. A. je osumnjičen za krivično djelo nasilničko ponašanje u sticaju sa krivičnim dijelom protivpravno lišenje slobode.

"Slobode je lišen G.A. (42) iz Plužina koji je djela koja mu se stavljaju na teret, kako se sumnja, izvršio na način što je maloljetno lice staro 11 godina protivno njegovoj volji, uz upotrebu fizičke snage, odveo u svoj stan gde mu je upućivao riječi prijeteće sadržine, takođe uz upotrebu fizičke snage", navode iz policije.

Nakon što je policiji prijavljen ovaj događaj od strane svedoka događaja, policija je preduzela hitne mjere i radnje iz svoje nadležnosti, pronašla G.A. i dovela ga u službene prostorije gdje je i saslušan.

"Ovo lice je alkotestirano, te je utvrđeno prisustvo alkohola u organizmu u koncentraciji od 1,85 g/kg", navodi se.

Kako ističu iz policije, oštećeni maloljetnik je odvezen na ukazivanje lekarske pomoći, a ljekari su konstatovali kod maloljetnika lake tjelesne povrede.

"Sa događajem je policija upoznala tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, kao i tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici. Osnovni državni tužilac se izjasnio da se u radnjama G.A. stiču elementi krivičnog djela nasilničko ponašanje u sticaju sa krivičnim djelom protivpravno lišenje slobode, te je ovo lice lišeno slobode i on će uz krivičnu prijavu biti priveden postupajućem tužiocu na dalju nadležnost u zakonskom roku", dodaju u policiji.

(Telegraf)

Crna Gora

otmica

dijete

Komentari (0)
