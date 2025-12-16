Logo
Large banner

Uhapšeno 6 osoba zbog skrnavljenja pravoslavog groblja na Kosovu i Metohiji

Izvor:

SRNA

16.12.2025

10:21

Komentari:

0
Ухапшено 6 особа због скрнављења православог гробља на Косову и Метохији

Šest osoba, od kojih je pet maloljetno, uhapšeno je u Obiliću zbog sumnje da je oštetilo pravoslavno groblje u Plemetini

Uhapšenima je po nalogu tužioca određen pritvor, dok istražitelji sprovode sve potrebne radnje u vezi sa ovim slučajem, saopštila je policija samoproglašenog Kosova.

Sergej Lavrov

Svijet

Lavrov o tzv. Kosovu: Zapad više ne poštuje nikakva pravila

U subotu, 13. decembra, porušena su i demolirana dva nadgrobna spomenika na novom pravoslavnom groblju u Plemetini kod Obilića, a mještani tog većinski srpskog sela obavijestili su policiju.

U Plemetini živi oko 800 Srba, a prije sukoba na Kosovu i Metohiji bilo ih je više od 1.000.

Podijeli:

Tagovi:

Kosovo i Metohija

oskrnavljeno groblje

uhapšeni

vandalizam

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Митрополит Теодосије: Међународна заједница да преузме одговорност за заштиту СПЦ на Космету

Srbija

Mitropolit Teodosije: Međunarodna zajednica da preuzme odgovornost za zaštitu SPC na Kosmetu

6 d

0
Српска листа предала изборну листу за изборе 28. децембра

Srbija

Srpska lista predala izbornu listu za izbore 28. decembra

1 sedm

0
Priština Kosovo

Region

Makedonski udžbenik razbjesnio Albance: Zbog teksta o Kosovu nemaju mira

1 sedm

0
Оскрнављене иконе у Звечану

Srbija

Svetiteljima iskopali oči, ikone pobacali: Sramne scene u Zvečanu

1 sedm

0

Više iz rubrike

Сви ученици остају без телефона: Парламент одлучује, ово су 3 кључна правила

Srbija

Svi učenici ostaju bez telefona: Parlament odlučuje, ovo su 3 ključna pravila

2 h

1
Дјевојчица оперисана, па услиједиле компликације: У болницу примљена без знакова живота

Srbija

Djevojčica operisana, pa uslijedile komplikacije: U bolnicu primljena bez znakova života

17 h

0
Полицајац страдао у тешкој несрећи, колеге затекле језив призор

Srbija

Policajac stradao u teškoj nesreći, kolege zatekle jeziv prizor

19 h

0
Изненада преминула беба млађа од годину дана: Наложена обдукција

Srbija

Iznenada preminula beba mlađa od godinu dana: Naložena obdukcija

22 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

58

SIPA pretresa na četiri lokacije

12

53

Uhapšen direktor Doma penzionera Tuzla!

12

41

Stigla je 3. sezona: Otkriveni detalji prve epizode serije ''Euforija''

12

40

Hoće li biti poskupljenja struje u Srpskoj od 1. januara?

12

38

Oglasio se glumac osuđen za pedofiliju: Odriče se nagrade

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner