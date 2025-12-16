Uhapšeno 6 osoba zbog skrnavljenja pravoslavog groblja na Kosovu i Metohiji

Izvor:
SRNA
16.12.2025
10:21
Šest osoba, od kojih je pet maloljetno, uhapšeno je u Obiliću zbog sumnje da je oštetilo pravoslavno groblje u Plemetini
Uhapšenima je po nalogu tužioca određen pritvor, dok istražitelji sprovode sve potrebne radnje u vezi sa ovim slučajem, saopštila je policija samoproglašenog Kosova.
U subotu, 13. decembra, porušena su i demolirana dva nadgrobna spomenika na novom pravoslavnom groblju u Plemetini kod Obilića, a mještani tog većinski srpskog sela obavijestili su policiju.
U Plemetini živi oko 800 Srba, a prije sukoba na Kosovu i Metohiji bilo ih je više od 1.000.
