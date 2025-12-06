Logo
Large banner

Svetiteljima iskopali oči, ikone pobacali: Sramne scene u Zvečanu

Izvor:

ATV

06.12.2025

21:07

Komentari:

0
Оскрнављене иконе у Звечану
Foto: Instagram

Član Predsjedništva Srpske liste Igor Simić saopštio je da su novi gradonačelnik Zvečana Dragiša Milović i odbornici, prilikom ulaska u zgradu opštine Zvečan u petak, zatekli prizore koji su ih šokirali.

Najviše uznemirujućih scena, prema njegovim riječima, bilo je upravo u prostorijama koje su do sada koristile specijalne jedinice takozvane kosovske policije.

Simić je naveo da su u objektu pronađene oštećene i oskrnavljene ikone.

Полиција Хрватска,

Region

Petoro državljana BiH protjerani iz Hrvatske zbog divljanja

Na društvenim mrežama je objavio fotografije na kojima se vidi da su svetiteljima na ikonama izgrebane oči, dok se okolo mogu vidjeti tragovi nereda. Kako navodi, kancelarije su potpuno devastirane, na podu je razbacan otpad, a oštećena su i umjetnička djela od velike vrijednosti.

"Najviše nas je šokiralo to što smo u kancelarijama pronašli ikone bačene po podu, sa izgrebanim očima svetitelja. Zašto neko ovo radi?“, upitao je Simić, komentarišući fotografije koje je objavio.

Новац

Društvo

Za 35.000 penzionera stigla jednokratna pomoć od 100 KM

Novi gradonačelnik Severne Mitrovice Milan Radojević ranije danas je izjavio da su gradonačelnici četiri opštine na sjeveru Kosova i Metohije, nakon formalnog preuzimanja dužnosti od albanskih gradonačelnika, zatekli teško uništene objekte, iz kojih je nestala oprema i imovina od velike materijalne i kulturne vrijednosti, dok je dio pravoslavnih ikona dodatno oskrnavljen.

Radojević je u izjavi za TV Prva naglasio da ovakvo stanje jasno govori o odnosu Prištine prema srpskom narodu i građanima ovih opština.

Podsjeća se da je u petak na Kosovu i Metohiji konstituisano devet skupština opština sa većinskim srpskim stanovništvom, a novoizabrani gradonačelnici iz Srpske liste zvanično su stupili na dužnost.

Posebno na sjeveru Kosova, u četiri opštine gdje su gradonačelnici preuzeli funkciju od svojih prethodnika Albanaca – izabranih na izborima iz aprila 2023. godine na koje je izašlo svega 3,5 odsto upisanih birača – situacija je izazvala dodatnu pažnju.

Новац

Ekonomija

Penzije u Srpskoj rastu za 6,25 odsto: Koliko je to u markama

Tada su izbori održani nakon što su srpski predstavnici napustili privremene institucije zbog jednostranih i provokativnih odluka Prištine, kao i nepoštovanja prethodnih sporazuma.

Za vrijeme mandata albanskih gradonačelnika, srpske institucije su izbačene iz prostorija koje su ranije koristile. Takođe su menjani nazivi ulica, uklanjane table na ćirilici, dok su postavljane nove oznake ispisane prvo na albanskom, a tek potom na srpskom jeziku, uglavnom na latinici, nerijetko sa greškama u pisanju.

Podijeli:

Tagovi:

Zvečan

Kosovo i Metohija

Ikona

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Да ли ће бити отказан концерт Аце Лукаса у Бањалуци?

Banja Luka

Da li će biti otkazan koncert Ace Lukasa u Banjaluci?

8 h

10
Лидлов мегацентар

Ekonomija

Pri kraju gradnja megacentra u BiH vrijednog 100 miliona evra

4 h

0
Изградња објекта Махле

Ekonomija

Prilika za posao: Njemački div premješta proizvodnju u Srpsku

7 h

0
Плата 1.400 КМ, али мало ко у Српској хоће да ради овај посао

Ekonomija

Plata 1.400 KM, ali malo ko u Srpskoj hoće da radi ovaj posao

3 d

1

Više iz rubrike

Слушалице телефон

Srbija

Upozorenje: Hara novi talas prevara, ne otvarajte ove poruke

6 h

0
Бејби бум у затвору: Иза решетака једна породиља и три труднице

Srbija

Bejbi bum u zatvoru: Iza rešetaka jedna porodilja i tri trudnice

9 h

0
Вука тукли и гађали петардама, није причао данима

Srbija

Vuka tukli i gađali petardama, nije pričao danima

9 h

0
Из општинсих зграда на КиМ нестали вриједни предмети, иконе оштећене

Srbija

Iz opštinsih zgrada na KiM nestali vrijedni predmeti, ikone oštećene

11 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

29

Vođa navijača Partizana izrešetan u poznatom restoranu bio u društvu Alibega

22

17

Godinama primao pogrešnu penziju, sad je nagrabusio

22

09

Otkriveno ko je muškarac izrešetan u poznatom restoranu

21

56

Još malo je do moje smrti: Dirljiva ispovijest Žike Jakšića

21

50

Užas u poznatom restoranu: Upucan vođa navijača Partizana

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner