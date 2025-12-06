Svetiteljima iskopali oči, ikone pobacali: Sramne scene u Zvečanu

Član Predsjedništva Srpske liste Igor Simić saopštio je da su novi gradonačelnik Zvečana Dragiša Milović i odbornici, prilikom ulaska u zgradu opštine Zvečan u petak, zatekli prizore koji su ih šokirali.

Najviše uznemirujućih scena, prema njegovim riječima, bilo je upravo u prostorijama koje su do sada koristile specijalne jedinice takozvane kosovske policije.

Simić je naveo da su u objektu pronađene oštećene i oskrnavljene ikone.

Na društvenim mrežama je objavio fotografije na kojima se vidi da su svetiteljima na ikonama izgrebane oči, dok se okolo mogu vidjeti tragovi nereda. Kako navodi, kancelarije su potpuno devastirane, na podu je razbacan otpad, a oštećena su i umjetnička djela od velike vrijednosti.

"Najviše nas je šokiralo to što smo u kancelarijama pronašli ikone bačene po podu, sa izgrebanim očima svetitelja. Zašto neko ovo radi?“, upitao je Simić, komentarišući fotografije koje je objavio.

Novi gradonačelnik Severne Mitrovice Milan Radojević ranije danas je izjavio da su gradonačelnici četiri opštine na sjeveru Kosova i Metohije, nakon formalnog preuzimanja dužnosti od albanskih gradonačelnika, zatekli teško uništene objekte, iz kojih je nestala oprema i imovina od velike materijalne i kulturne vrijednosti, dok je dio pravoslavnih ikona dodatno oskrnavljen.

Radojević je u izjavi za TV Prva naglasio da ovakvo stanje jasno govori o odnosu Prištine prema srpskom narodu i građanima ovih opština.

Podsjeća se da je u petak na Kosovu i Metohiji konstituisano devet skupština opština sa većinskim srpskim stanovništvom, a novoizabrani gradonačelnici iz Srpske liste zvanično su stupili na dužnost.

Posebno na sjeveru Kosova, u četiri opštine gdje su gradonačelnici preuzeli funkciju od svojih prethodnika Albanaca – izabranih na izborima iz aprila 2023. godine na koje je izašlo svega 3,5 odsto upisanih birača – situacija je izazvala dodatnu pažnju.

Tada su izbori održani nakon što su srpski predstavnici napustili privremene institucije zbog jednostranih i provokativnih odluka Prištine, kao i nepoštovanja prethodnih sporazuma.

Za vrijeme mandata albanskih gradonačelnika, srpske institucije su izbačene iz prostorija koje su ranije koristile. Takođe su menjani nazivi ulica, uklanjane table na ćirilici, dok su postavljane nove oznake ispisane prvo na albanskom, a tek potom na srpskom jeziku, uglavnom na latinici, nerijetko sa greškama u pisanju.