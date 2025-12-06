Logo
Iz opštinsih zgrada na KiM nestali vrijedni predmeti, ikone oštećene

Izvor:

SRNA

06.12.2025

12:19

Из општинсих зграда на КиМ нестали вриједни предмети, иконе оштећене
Foto: Tanjug

Gradonačelnici četiri opštine na sjeveru Kosova i Metohije, nakon što su preuzeli dužnost od albanskih gradonačelnika, zatekli su u katastrofalno stanje u opštinskim zgradama, nestali su vrijedni predmeti, a oštećene su pravoslavne ikone, rekao je novoizabrani gradonačelnik Sjeverne Mitrovice Milan Radojević.

Radojević je za TV Prva izjavio da su u zgradi opštine u Zvečanu nestale slike izuzetne vrijednosti, ikone oštećene, a na pojedinim ikonama izrezane oči svetaca, što, kako je naveo, pokazuje odnos institucija u Prištini prema srpskom narodu.

Индонезија поплаве

Svijet

Broj žrtava poplava u Indoneziji premašio 900

On je podsjetio da su u zgradi opštine u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice donedavno bili smješteni pripadnici takozvane kosovske policije, koji su te zgrade tretirali kao svoje baze, kao i da je Srpska lista u više navrata tražila da napuste opštinske prostorije i budu raspoređeni u nadležne stanice.

Govoreći o procesu primopredaje, istakao je da je tehnički dio protekao bez većih problema, ali da su prethodile "veoma obimne pripreme", uključujući više razgovora predstavnika Srpske liste sa međunarodnim zvaničnicima, komandantom Kfora i predstavnicima NATO-a, zbog mogućih opstrukcija Prištine.

Kosovo i Metohija

