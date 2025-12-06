Logo
Large banner

Novi zakon omogućava instaliranje špijunskog softvera u kućama

Izvor:

SRNA

06.12.2025

12:15

Komentari:

0
Нови закон омогућава инсталирање шпијунског софтвера у кућама
Foto: Pexel/Max Vakhtbovycn

Novi zakon u Berlinu dozvoljava policiji da u kućama instalira špijunski softver, ali kritičari upozoravaju da bi nova pravila mogla biti zloupotrijebljena, omogućavajući prekoračenje i narušavanje privatnosti.

Novi zakon dozvoljava vlastima da tajno uđu u dom osumnjičenog radi instaliranja špijunskog softvera ako daljinski pristup nije moguć.

Njemački Predstavnički dom odobrio je sveobuhvatne izmjene gradskog zakona o policiji. Zakon je podržala vladajuća koalicija CDU-SPD i opoziciona AfD, a on daje policiji široka nova ovlašćenja u smislu fizičkog i digitalnog nadzora.

Berlinska policija sada može legalno da sprovede fizičke provale radi digitalnog nadzora, navodi "Raša tudej".

Ažurirana pravila takođe dozvoljavaju hakovanje telefona i računara radi praćenja komunikacije.

Policija može i da uključi svoje kamere unutar privatnih kuća ako vjeruje da je neko u ozbiljnoj opasnosti.

Novi zakon proširuje nadzor u javnim prostorima i vlasti sada mogu da prikupljaju podatke o telefonima od svih na lokaciji, skeniraju registarske tablice i suzbijaju dronove, a mogu da koriste i prepoznavanje lica i glasa da bi identifikovali ljude sa snimaka nadzornih kamera.

Полиција ФБиХ

Hronika

Žena zadobila teške povrede: ''Poršeom'' je udario policajac

Pravi policijski podaci takođe se mogu koristiti za obuku vještačke inteligencije, a kritičari kažu da ovo rizikuje zloupotrebu i zadire u privatni život.

Berlin je zabilježio porast kriminala, u 2024. godini policija je evidentirala preko 539.000 prekršaja, više nego godinu dana ranije.

Nasilni zločini poput napada i porodičnog nasilja takođe su se povećali. Zvaničnici kažu da postoji sve veći problem sa zločinima koji uključuju mlade ljude i migrante, posebno u velikim gradovima, dok više od polovine svih zločina ostaje neriješeno.

Tokom debate poslanik Zelene stranke Vasili Franko rekao je da se zakon čini kao lista želja za državu sa prekomjernom kontrolom nad svojim građanima.

Grupe za građanska prava nazivaju proširenu upotrebu vještačke inteligencije i prepoznavanja lica "masovnim napadom na građanske slobode".

Podijeli:

Tagovi:

Njemačka

špijunaža

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Полиција аутомобил

Hronika

Žena zadobila teške povrede: ''Poršeom'' je udario policajac

36 min

0
Sunce Nebo Suncev sistem

Nauka i tehnologija

NASA upozorila: ''Sunce je već krenulo ka gašenju''

1 h

0
Најбоља прихрана за собне биљке у зимском периоду

Savjeti

Najbolja prihrana za sobne biljke u zimskom periodu

50 min

0
Да ли спавање на стомаку може да изазове главобољу?

Zdravlje

Da li spavanje na stomaku može da izazove glavobolju?

1 h

0

Više iz rubrike

Теретана повезана са 14 случајева легионарске болести

Svijet

Teretana povezana sa 14 slučajeva legionarske bolesti

2 h

0
Поплаве у Грчкој

Svijet

Kataklizma u Grčkoj: Ko ostane u ovom selu, rizikuje život

2 h

0
Запалио се авион на аеродрому

Svijet

Avion planuo na aerodromu, hitno evakuisano 180 putnika

2 h

0
Аутобус ударио у камион, седморо људи погинуло

Svijet

Autobus udario u kamion, sedmoro ljudi poginulo

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

37

Jokić: Nije mi išlo u prvom poluvremenu

12

30

Budimpešta blokirala izdavanje evroobveznica za naoružavanje Kijeva

12

27

Najnoviji jezivi detalji zločina u Čačku: Majci i ocu prerezao vrat, sebe izbo u grudi

12

19

Iz opštinsih zgrada na KiM nestali vrijedni predmeti, ikone oštećene

12

17

Broj žrtava poplava u Indoneziji premašio 900

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner