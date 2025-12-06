Novi zakon omogućava instaliranje špijunskog softvera u kućama

Novi zakon u Berlinu dozvoljava policiji da u kućama instalira špijunski softver, ali kritičari upozoravaju da bi nova pravila mogla biti zloupotrijebljena, omogućavajući prekoračenje i narušavanje privatnosti.

Novi zakon dozvoljava vlastima da tajno uđu u dom osumnjičenog radi instaliranja špijunskog softvera ako daljinski pristup nije moguć.

Njemački Predstavnički dom odobrio je sveobuhvatne izmjene gradskog zakona o policiji. Zakon je podržala vladajuća koalicija CDU-SPD i opoziciona AfD, a on daje policiji široka nova ovlašćenja u smislu fizičkog i digitalnog nadzora.

Berlinska policija sada može legalno da sprovede fizičke provale radi digitalnog nadzora, navodi "Raša tudej".

Ažurirana pravila takođe dozvoljavaju hakovanje telefona i računara radi praćenja komunikacije.

Policija može i da uključi svoje kamere unutar privatnih kuća ako vjeruje da je neko u ozbiljnoj opasnosti.

Novi zakon proširuje nadzor u javnim prostorima i vlasti sada mogu da prikupljaju podatke o telefonima od svih na lokaciji, skeniraju registarske tablice i suzbijaju dronove, a mogu da koriste i prepoznavanje lica i glasa da bi identifikovali ljude sa snimaka nadzornih kamera.

Pravi policijski podaci takođe se mogu koristiti za obuku vještačke inteligencije, a kritičari kažu da ovo rizikuje zloupotrebu i zadire u privatni život.

Berlin je zabilježio porast kriminala, u 2024. godini policija je evidentirala preko 539.000 prekršaja, više nego godinu dana ranije.

Nasilni zločini poput napada i porodičnog nasilja takođe su se povećali. Zvaničnici kažu da postoji sve veći problem sa zločinima koji uključuju mlade ljude i migrante, posebno u velikim gradovima, dok više od polovine svih zločina ostaje neriješeno.

Tokom debate poslanik Zelene stranke Vasili Franko rekao je da se zakon čini kao lista želja za državu sa prekomjernom kontrolom nad svojim građanima.

Grupe za građanska prava nazivaju proširenu upotrebu vještačke inteligencije i prepoznavanja lica "masovnim napadom na građanske slobode".