Autobus udario u kamion, sedmoro ljudi poginulo

06.12.2025
09:34
Sedam osoba je poginulo, a 11 povrijeđeno u saobraćajnoj nesreći u kojoj je putnički autobus udario u kamion u okrugu Bahče na auto-putu Tarsus-Adana-Gaziantep u turskom gradu Osmanije.
Autobus, koji je saobraćao od Izmira do Gaziantepa, udario je u zadnji dIo kamiona, nakon što je na kamionu pukla guma i zaustavio se na putu, prenijela je Anadolija.
Autobus je vozio A. A. (42), dok je kamionom upravljao H. K. (52).
Na lice mjesta su odmah upućene ekipe Hitne pomoći i policije.
Gubernatorska služba Osmanije saopštila je da se nastavljaju napori u cilju identifikacije poginulih, dok je dio auto-puta zatvoren za saobraćaj.
