Autobus udario u kamion, sedmoro ljudi poginulo

Izvor:

Tanjug

06.12.2025

09:34

Аутобус ударио у камион, седморо људи погинуло
Foto: Pixabay

Sedam osoba je poginulo, a 11 povrijeđeno u saobraćajnoj nesreći u kojoj je putnički autobus udario u kamion u okrugu Bahče na auto-putu Tarsus-Adana-Gaziantep u turskom gradu Osmanije.

Autobus, koji je saobraćao od Izmira do Gaziantepa, udario je u zadnji dIo kamiona, nakon što je na kamionu pukla guma i zaustavio se na putu, prenijela je Anadolija.

policija hrvatska

Region

Hrvatska i slovenačka policija na nogama: Tragaju za odbjeglim ubicom

Autobus je vozio A. A. (42), dok je kamionom upravljao H. K. (52).

Na lice mjesta su odmah upućene ekipe Hitne pomoći i policije.

Џејла Рамовић-04092025

Scena

Džejla Ramović nakon privođenja otkazala nastup

Gubernatorska služba Osmanije saopštila je da se nastavljaju napori u cilju identifikacije poginulih, dok je dio auto-puta zatvoren za saobraćaj.

Turska

Saobraćajna nesreća

