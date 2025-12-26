Logo
Evo u kojoj boji veša treba da dočekate 2026. ako želite brdo para

UNA TV

26.12.2025

19:00

0
Ево у којој боји веша треба да дочекате 2026. ако желите брдо пара

Dok jedni imaju čitav niz novogodišnjih rituala, drugi se oslanjaju na simbole za sreću, a crveni veš se smatra jednim od najjačih.

Mnogi vjeruju da početak godine treba dočekati u crvenom donjem vešu, naročito oni koji priželjkuju više ljubavi i strasti u narednih 12 mjeseci.

Ovaj običaj potiče još iz srednjeg vijeka, kada je crvena odjeća bila nepoželjna i povezivana sa mračnim silama. Uprkos tome, ljudi su vjerovali da crvena boja donosi snagu, život i ljubavne uspjehe, pa su je skrivali ispod odjeće, upravo kroz donji veš.

zena

Zanimljivosti

Komšinica uhvaćena na djelu: "Nije čak ni nosila donji veš"

Tradicionalno se smatra da je sve krenulo iz Španije, a danas je ova navika prisutna širom svijeta. Ipak, postoji još jedno popularno vjerovanje, oni koji žele finansijski napredak u novoj godini, odlučuju se za žuti donji veš, jer se vjeruje da on privlači novac i poslovni uspjeh.

Uz to, postoje i druga novogodišnja "pravila", kaže se da u godinu ne bi trebalo ući sa dugovima, jer će vas onda pratiti i dalje.

Јелисавета Орашанин

Scena

Jelisaveta Orašanin pozirala bez donjeg veša

Takođe, sreću u ljubavi navodno donosi prva čestitka od osobe suprotnog pola, a najbolji "prvi gost" u kući je, prema tradiciji, visok, tamnokos muškarac koji dolazi sa poklonom, prenosi Una.rs.

donji veš

Nova godina

sreća

pare

