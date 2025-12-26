Lovci podigli džinovsku zmiju sa zemlje i ostali u šoku: Ovo se rijetko viđa

Problem sa pitonima na Floridi ponovo je privukao pažnju javnosti, a nakon viralnog snimka koji je osvanuo na mrežama.

U prvom planu, vidimo ljubitelja zmija Keva Pava (@snakeaholic), koji zajedno s timom lovaca otkriva džinovskog burmanskog pitona ispod granja.

Na snimku se vidi kako jedan od stručnjaka podiže zmiju za glavu, dok njegove kolege pažljivo posmatraju svaki pokret, prenosi The Cool Down.

Slični susreti sa pitonima nisu retkost na Floridi. Reč je o invazivnoj vrsti koja se pojavljuju čak i u stambenim kvartovima, pa meštani često pozivaju specijalizovane službe da bi bezbedno uklonili “uljeze”.

Ono što posebno zabrinjava biologe, jeste uticaj pitona na lokalni ekosistem. Procjene pokazuju da su ovi predatori drastično smanjili populaciju sitnih sisara u Everglejdsu, što ozbiljno ugrožava ravnotežu prirodnog okruženja.

Neobične metode za lov

Tek kada su stručnjaci pažljivo sklonili ogromnu zmiju, otkrili su šokantan prizor - desetine jaja! Ovime je dodatno ilustrovano zašto se vrste poput burmanskog pitona smatraju velikim problemom za biodiverzitet.

Kako bi se izborili s rastućom populacijom, vlasti Floride pribjegavaju neobičnim metodama. Tako se koriste “zečevi-roboti”, zapravo male zamke sa solarnim napajanjem koje emituju toplotu, miris i pokrete pravih zečeva, obmanjujući pitone da otkriju svoj položaj.

Nakon toga, specijalizovane službe kreću u lov.

