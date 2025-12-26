Logo
Large banner

Lovci podigli džinovsku zmiju sa zemlje i ostali u šoku: Ovo se rijetko viđa

Izvor:

Telegraf

26.12.2025

14:12

Komentari:

0
Ловци подигли џиновску змију са земље и остали у шоку: Ово се ријетко виђа
Foto: Printscreen/Instagram/snakeaholic

Problem sa pitonima na Floridi ponovo je privukao pažnju javnosti, a nakon viralnog snimka koji je osvanuo na mrežama.

U prvom planu, vidimo ljubitelja zmija Keva Pava (@snakeaholic), koji zajedno s timom lovaca otkriva džinovskog burmanskog pitona ispod granja.

Na snimku se vidi kako jedan od stručnjaka podiže zmiju za glavu, dok njegove kolege pažljivo posmatraju svaki pokret, prenosi The Cool Down.

Slični susreti sa pitonima nisu retkost na Floridi. Reč je o invazivnoj vrsti koja se pojavljuju čak i u stambenim kvartovima, pa meštani često pozivaju specijalizovane službe da bi bezbedno uklonili “uljeze”.

policija hrvatska

Region

Autom srušio semafor i zabio se u zgradu, pritom pješaka

Ono što posebno zabrinjava biologe, jeste uticaj pitona na lokalni ekosistem. Procjene pokazuju da su ovi predatori drastično smanjili populaciju sitnih sisara u Everglejdsu, što ozbiljno ugrožava ravnotežu prirodnog okruženja.

Neobične metode za lov

Tek kada su stručnjaci pažljivo sklonili ogromnu zmiju, otkrili su šokantan prizor - desetine jaja! Ovime je dodatno ilustrovano zašto se vrste poput burmanskog pitona smatraju velikim problemom za biodiverzitet.

Kako bi se izborili s rastućom populacijom, vlasti Floride pribjegavaju neobičnim metodama. Tako se koriste “zečevi-roboti”, zapravo male zamke sa solarnim napajanjem koje emituju toplotu, miris i pokrete pravih zečeva, obmanjujući pitone da otkriju svoj položaj.

Nakon toga, specijalizovane službe kreću u lov.

(Telegraf.rs)

Podijeli:

Tag:

Zmija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Autom srušio semafor i zabio se u zgradu, pritom pješaka

2 h

0
Србомрзац Гинтер Фелингер би опет да бомбардује Србе

Svijet

Srbomrzac Ginter Felinger bi opet da bombarduje Srbe

2 h

2
Мраз зима минус лист

Društvo

Kakvo nas vrijeme očekuje sutra?

2 h

0
Додик: Трајна захвалност Русији и Путину на објективном политичком приступу

Republika Srpska

Dodik: Trajna zahvalnost Rusiji i Putinu na objektivnom političkom pristupu

3 h

2

Više iz rubrike

Ова 3 знака у јануару привлаче новац и срећу као магнет

Zanimljivosti

Ova 3 znaka u januaru privlače novac i sreću kao magnet

3 h

0
Chat GPT ČET GPT

Zanimljivosti

Žena ostavila muža zbog Chat GPT-a

5 h

0
horoskop astrologija

Zanimljivosti

4 znaka horoskopa najsrećnija u prvoj nedjelji 2026.

5 h

0
Horoskop

Zanimljivosti

Stiže teška zima: Tri znaka horoskopa se suočava sa izazovima

8 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

36

Dodik povodom donatorske večeri: Da budemo uz one koji se bore, da im damo vjeru da nisu sami

16

32

Naručila božićni vijenac preko interneta, stiglo urnebesno iznenađenje

16

28

Misteriozno preminuo ruski general (56): Zvali ga "čuvar vrata" Sergeja Šojgua

16

24

Šta su korisnici najviše pretraživali u 2025? Čarli Kirk na vrhu liste na Google-u

16

19

Moskva upozorava! Ne putujte u Njemačku

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner