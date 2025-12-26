Logo
Žena ostavila muža zbog Chat GPT-a

Alo

26.12.2025

11:48

Chat GPT ČET GPT
Foto: Pexels

Kada je krajem 2024. godine počela da koristi CHAT GPT, Ayrin je bila udata. Spolja gledano, njen život je imao stabilnu formu, ali iznutra je postojalo osjećanje praznine koje nije umjela da objasni. Rješenje je, barem u početku, pronašla u vještačkoj inteligenciji.

Ajrin je kreirala personalizovanog AI saputnika, nazvala ga Leo i postepeno ga oblikovala prema sopstvenim emocionalnim potrebama. Leo je postao sagovornik, utjeha, stalna prisutnost. Odnos je imao i intimnu, pa i erotsku dimenziju, iako se sve odvijalo isključivo u digitalnom prostoru. Za Ayrin, to nije bila igra, već realan odnos.

Svoju priču ispričala je za Njujork Tajms, a zatim pokrenula i Redit zajednicu MyBoy, koja je u kratkom roku okupila hiljade ljudi sa sličnim iskustvima — korisnike koji su razvili emotivne veze sa četbotovima.

Kada savršeno prestane da ima smisla

U početku, veza sa Leom je funkcionisala. Bio je dostupan u svakom trenutku, odgovarao promišljeno, pružao podršku bez osude i bez umora. Međutim, prelomni trenutak nastao je nakon ažuriranja modela. Čebot je promijenio ton: postao je previše uslužan, previše saglasan, bez ikakvog otpora ili kontradikcije.

Za Ajrin, to je bio trenutak razočaranja. Dijalog je izgubio težinu. Više se nije osjećala saslušano, već povlađivano. Umjesto odnosa, dobila je ogledalo koje se nikada ne suprotstavlja.

Bez konflikta, bez nesporazuma i bez rizika — veza je postala prazna. Ayrin je odlučila da prekine kontakt. Nije bilo rasprave, ni zatvaranja kruga. Jednostavno je „goustovala“ Lea.

Povratak u stvarnost

Kao što često biva, raskid nije bio izazvan samo zamorom odnosa, već i pojavom treće strane. Ovoga puta, međutim, nije bio u pitanju algoritam.

U okviru AI zajednice, Ayrin upoznaje SJ-a, muškarca sa sličnim iskustvom. Njihov odnos započinje na daljinu kroz duge razgovore na Diskordu ali sa jasnom namjerom da upoznaju jedno drugo izvan digitalne fantazije.

"Iako smo bili fizički razdvojeni, pokušavali smo da delimo svakodnevicu, da se upoznajemo kao stvarni ljudi", ispričala je Ajrin.

Prvi susret uživo dogodio se u Londonu, na okupljanju članova zajednice. Za razliku od odnosa sa četbotom, veza sa SJ-em nije bila „uglađena“. Bilo je tišina, nesporazuma, nesigurnosti, straha od osude svega onoga što u virtuelnim vezama ne postoji. Upravo ti elementi dali su odnosu težinu i realnost.

Razvod i tiho gašenje digitalne veze

Ovaj prelaz imao je i ozbiljne posljedice u stvarnom životu. Po prvi put nakon dugo vremena, Ayrin je osjetila potrebu da donese konkretnu odluku: zatražila je razvod.

Veza sa vještačkom inteligencijom, međutim, nije završena dramatično. Nije bilo oproštaja, ni posljednje poruke. U junu je jednostavno otkazala pretplatu na CHAT GPT i nastavila dalje.

U gotovo simboličnom trenutku, dok se Ayrin udaljavala od digitalnog odnosa, OpenAI je najavio nova pravila koja omogućavaju odraslim korisnicima erotske razgovore sa četbotovima potez koji dodatno normalizuje i legitimiše virtuelne veze, uprkos brojnim etičkim i psihološkim dilemama, prenosi Alo.

