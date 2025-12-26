Stanivuković meta ismijavanja: Vukanović poručio da je izgubio razum

S ovako osmišljenim receptom, koji bi trebalo da garantuje "zdravu i sposobnu naciju", izašao je u javnost gradonačelnik Banjaluke Draška Stanivuković.

Ubrzo će, kako je rekao, predložiti zakon o obaveznom služenju civilnog roka, a ako, kaže, kojim slučajem ne bude htjela Narodna skupština, hoće Banjaluka.

Najveći grad Srpske bi, da prevedemo, prema njegovoj viziji trebalo da posluži kao probni poligon za stvaranje “jakih, a ne smotanih”.

"Pozivam sve mlade ljude da služe civilni rok kad završe srednju školu, kad napune 18-19 godina, da rade sklekove, trbušnjake, jedu pasulj, luk, da bude jaki, a ne smotani", rekao je, između ostalog, mladi gradonačelnik.

Međutim, narod je ovu ideju dočekao, da se izrazimo u skladu sa temom, ne baš u stavu mirno – jedni poručuju da su djeca već dovoljno jaka i bez “ludih ideja”, drugi predlažu da Stanivuković i ekipa iz Gradske uprave prvi potrče po Manjači, pa da tek onda pozivaju omladinu.

Ni sagovornici banjalučkog portala "Srpska info" nisu mnogo blaži. Dok jedni u ovoj ideji vide nepotrebni povratak u prošlo vrijeme, upakovan u moderni PR, drugi se pitaju da li se snaga nacije zaista gradi trbušnjacima i lukom ili možda nečim malo složenijim – poput obrazovanja, posla i perspektive. Svi su u jednom saglasni – od toga nema ništa.

“Na ivici zdravog razuma”

Ako pitate šefa Kluba poslanika Liste za pravdu i red u Narodnoj skupštini Srpske Nebojšu Vukanovića, demagogija i populizam gradonačelnika Banjaluke, prešli su sve granice.

"Čovjek je izgubio razum, to što priča su ludosti. On je najužasnija pojava na političkoj sceni Republike Srpske! Vraća nas u doba JNA. Priča da se treba ići u vojsku u 21. vijeku je van svake pameti. To pokazuje koliko je on retrogradan i koliko ne vlada čak ni samim sobom", kaže Vukanović za pomenuti portal.

Vukanović dodaje da niko ozbiljan ne bi izašao u javnost s ovakvom idejom.

"Stvari koje izlaze iz njegove glave su na ivici zdravog razuma. Mi se zalažemo za demilitarizaciju i ne možemo podržavati takve sulude stavove. To je toliko suludo, da je svaki komentar suvišan", zaključio je Vukanović.

“Fiks ideje”

Šef Kluba poslanika SNSD-a Srđan Mazalica, takođe smatra da je ovo tek još jedna populistička mjera Draška Stanivukovića.

"Mislim da nema potrebe za tim. O tome će se razgovarati po kafićima, na krsnim slavama, javnost će biti podijeljena, ali ta inicijativa neće moći biti realizovana. Međutim, dok se razgovara o toj inicijativi, on dolazi u centar pažnje i svi se bavimo njim i njegovim fiks idejama. Mislim da treba više ulagati u sport, u terene i klubove i na taj način dizati fizičku spremnost i zdrav život mladih ljudi. Treba ulagati u rekreativni sport", smatra Mazalica.

Kaže da su ovakvi prijedlozi posljedica Stanivukovićeve “umišljenosti”.

"On ide na neke kurseve preživljavanja i na treninge, pa misli da i mladi treba da idu njegovim stopama, odnosno da mladi treba da rade ono što on radi. Mi sad treba da prisiljavamo mlade da liče na Draška Stanivukovića, da idu njegovim stopama", kaže Mazalica.

To, dodaje on, nije korisno, a ni potrebno. I koštalo bi.

"Treba da se obezbijedi nekome smještaj i svi ostali uslovi, treba i armija ljudi koja će se angažovati oko toga da se provedu sve te obuke… To su gluposti koje ne služe ničemu drugom, osim da se o njima razgovara", kaže Mazalica, koji je uvjeren da Stanivukovićev prijedlog neće doći do Narodne skupštine.