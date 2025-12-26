Logo
Large banner

Banjalučki gimnazijalci pjesmom ispratili profesora Baneta u penziju

Izvor:

ATV

26.12.2025

10:42

Komentari:

0
Бањалучки гимназијалци пјесмом испратили професора Банета у пензију
Foto: ATV

Pjesma je juče ispunila hodnike banjalučke Gimnazije, a osmjesi i aplauzi zamijenili uobičajenu školsku tišinu. Najljepši pozdrav za penziju pripremili su učenici profesoru muzičke kulture Branislavu Đakoviću, svima poznatom kao čika Bane iz Dječijeg hora "Vrapčići".

Bez njegovog znanja, desetine sadašnjih i bivših učenika okupilo se kako bi mu pjesmom zahvalili za decenije rada, strpljenja i ljubavi prema muzici koju je nesebično dijelio.

"Nismo mogli da dozvolimo da odlazak u penziju prođe tiho. Profesor Bane je ostavio trag u životima mnogih od nas i pjesma je bila jedini pravi način da mu to pokažemo", kaže učenica banjalučke Gimnazije Mia Čičković.

Podršku organizaciji dali su i ostali učenici, koji su se rado odazvali pozivu.

"Svi su došli sa istom željom, da mu se zahvalimo. To je bilo najmanje što smo mogli učiniti", dodaje Jovana Gatarić.

Iznenađenje je u potpunosti uspjelo. Profesor Đaković kaže da nije ni slutio šta ga čeka.

"Rekli su mi da dođem nakratko zbog nekih ocjena. Kada sam ušao, vidio sam toliko djece i shvatio da su to moje generacije. U Gimnaziju sam došao 1986. godine i iza mene je 40 godina rada i divnih mladih ljudi", kaže Đaković.

Iako odlazi u penziju, priznaje da mu je rastanak težak.

Пензионери

Društvo

Obustavljene isplate hiljada penzija: Fond poslao upozorenje

"Najviše će mi nedostajati djeca. Uvijek sam nastojao da s njima razgovaram iskreno, da ih naučim pravim vrijednostima, a ne samo notama", istakao je on za ATV.

Muzika je, kaže, obilježila čitav njegov život.

"Od Vrapčića, koje vodim tri decenije, preko Banjalučanki, do brojnih bendova i nastupa. Muzika je moj poziv i moja ljubav. Srećan sam što sam mogao to da prenesem mladima", dodaje profesor Đaković.

Penzija za čika Baneta ne znači i odmor. Planova, kako kaže, ima mnogo, a vjeruje da će mu i novo životno poglavlje biti ispunjeno muzikom – baš kao i prethodnih 40 godina.

Podijeli:

Tagovi:

Penzija

ispraćaj

Gimnazija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Čeka nas veliki investicioni ciklus

1 h

1
Штампарије фалсификовале више од 50.000 докумената, ''зарадиле'' 27,9 милиона евра

Svijet

Štamparije falsifikovale više od 50.000 dokumenata, ''zaradile'' 27,9 miliona evra

1 h

0
Порнхуб упозорио кориснике

Nauka i tehnologija

Pornhub upozorio korisnike

1 h

0
Обустављене исплате хиљада пензија: Фонд послао упозорење

Društvo

Obustavljene isplate hiljada penzija: Fond poslao upozorenje

1 h

0

Više iz rubrike

Struja Elekticna energija Trafo stanica

Banja Luka

Ovi dijelovi Banjaluke danas ostaju bez struje

3 h

0
Усвојена одлука: Поскупљује вода у Бањалуци

Banja Luka

Usvojena odluka: Poskupljuje voda u Banjaluci

15 h

3
Ови дијелови Бањалуке сутра остају без струје

Banja Luka

Ovi dijelovi Banjaluke sutra ostaju bez struje

15 h

0
Стари проблем бањалучког гријања и даље без рјешења

Banja Luka

Stari problem banjalučkog grijanja i dalje bez rješenja

16 h

2
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

53

Srpska privlači sve više turista

11

49

Zašto su tetke tako važne u životu djeteta?

11

48

Žena ostavila muža zbog Chat GPT-a

11

43

Stanivuković meta ismijavanja: Vukanović poručio da je izgubio razum

11

36

Srećni dobitnik na lutriji promašio sve brojeve

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner