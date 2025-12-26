Minić: Čeka nas veliki investicioni ciklus

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da je zadovoljan urađenim u 2025. godini od čega je najvažnije da je Srpska ostala stabilna i najavio investicioni ciklus vrijedan nekoliko milijardi KM.

"Mislim da ćemo benefite vidjeti tek naredne godine. Već je najavljen veliki investicioni ciklus i sve ono što će doprinijeti povećanju standarda i obrta novca u Republici Srpsko", rekao je Minić.

On je ukazao da se protiv Republike Srpske vodi specijalni rat, s ciljem slabljenja njenih institucija, istakavši da se to ogleda kroz napade na institucije, izborni proces i Dan Republike - 9. januar.

"Dan Republike slavimo sa već dogovorenim aktivnostima. Ne odustajemo od bilo kakve politike zaštite nacionalnih interesa. Iznenadio sam se pitanjem, odnosno time da je već plasirano u javnosti da se neće slaviti. To je veoma loše", naglasio je Minić za Srnu.

Minić je govorio o dogovoru sa predstavnicima boračkih organizacija proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata, preuzimanju projekata u Banjaluci koje je trebao da završi grad, kao i o tome zbog čega smatra da BiH ne funkcioniše.