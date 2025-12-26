Logo
Large banner

Minić: Čeka nas veliki investicioni ciklus

Izvor:

SRNA

26.12.2025

10:39

Komentari:

1
Саво Минић
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da je zadovoljan urađenim u 2025. godini od čega je najvažnije da je Srpska ostala stabilna i najavio investicioni ciklus vrijedan nekoliko milijardi KM.

"Mislim da ćemo benefite vidjeti tek naredne godine. Već je najavljen veliki investicioni ciklus i sve ono što će doprinijeti povećanju standarda i obrta novca u Republici Srpsko", rekao je Minić.

On je ukazao da se protiv Republike Srpske vodi specijalni rat, s ciljem slabljenja njenih institucija, istakavši da se to ogleda kroz napade na institucije, izborni proces i Dan Republike - 9. januar.

"Dan Republike slavimo sa već dogovorenim aktivnostima. Ne odustajemo od bilo kakve politike zaštite nacionalnih interesa. Iznenadio sam se pitanjem, odnosno time da je već plasirano u javnosti da se neće slaviti. To je veoma loše", naglasio je Minić za Srnu.

Марко Савић

Gradovi i opštine

Savić: CIK želi da obezvrijedi izbornu volju građana

Minić je govorio o dogovoru sa predstavnicima boračkih organizacija proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata, preuzimanju projekata u Banjaluci koje je trebao da završi grad, kao i o tome zbog čega smatra da BiH ne funkcioniše.

Podijeli:

Tag:

Savo Minić

Komentari (1)
Large banner

Više iz rubrike

Додик открио које ће државе посјетити: Споменуо и САД

Republika Srpska

Dodik otkrio koje će države posjetiti: Spomenuo i SAD

13 h

3
Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Pokušavaju napraviti razdor među Srbima

14 h

2
Додик: Закон о радном ангажовању пун нелогичности, биће враћен на дораду

Republika Srpska

Dodik: Zakon o radnom angažovanju pun nelogičnosti, biće vraćen na doradu

16 h

0
Када би могли бити одржани поновљени избори за предсједника Српске?

Republika Srpska

Kada bi mogli biti održani ponovljeni izbori za predsjednika Srpske?

16 h

2
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

56

Počinje isplata korisnicima - u susret novogodišnjim i božićnim praznicima

11

53

Srpska privlači sve više turista

11

49

Zašto su tetke tako važne u životu djeteta?

11

48

Žena ostavila muža zbog Chat GPT-a

11

43

Stanivuković meta ismijavanja: Vukanović poručio da je izgubio razum

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner