Dodik: Pokušavaju napraviti razdor među Srbima

Na sceni su stalne tendencije u koje Srbi kao narod upadaju iz godine u godinu, a to je da se napravi razdor među našim narodom, ali neće uspjeti u tome, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

- To su uspjeli u Srbiji, a sada pokušavaju da prebace i ovdje. I to je narativ koji stiže iz političkog Sarajeva. Nije naš narod badava iskovao krilaticu "Samo sloga Srbina spašava" - naglasio je Dodik za RTRS.

On se posebnu osvrnuo na rad opozicije iz Srpske koja pokušava podržati projekat političkog Sarajeva.

- Zamislite dokle to ide kada ljudi iz PDP-a i SDS-a više imaju snage i volje da grade BiH, nego što to žele ovdje u Republici Srpskoj, valjda pravdajući to pobjedama SNSD-a koje su godinama unazad. Moja poruka jeste da ćemo pobjeđivati i dalje - dodao je Dodik.

Dodik: Srpska ogromno gradilište, stižu velike investicije

Republika Srpska je veliko gradilište, a tek na proljeće to će se sve pokazati i vidjeti, rekao je Dodik.

- Mi ćemo raditi svoje poslove. Izdržali smo ovu godinu, koja je bila izazovna i teška. Imamo investicije koje su u toku, imamo investicije koje ćemo tek da gradimo. Ali i o ne koje završavamo poput Bolnice u Trebinju. U planu je dogradnja i rekonstrukcija Bolnice u Prijedoru i time završavamo priču u zdravstvenom sektoru sa velikim bolnicima - napomenuo je Dodik.

Jedna od najvažni stavki su svakako i putna infrastruktura, a tu je nekoliko projekata koji očekuju Srpsku u narednom periodu. Svi vide da se gradi aut-put od Prijedora prema Banjaluci. Isto tako da se gradi onaj od Rače do Bijeljine, da smo dogovorili trasu od Modriče do Brčko Distrikta, a od Brčko distrikta do Bijeljine imaćemo definisano već sve u februaru. Tu je izgradnja sistema Gornji Horizonti - dodao je Dodik.

On je istakao da su sve te investicije velika pobjede Republike Srpske.

- To je pobjeda našeg naroda i daje nam opravdanje i vjeru za opstankom ovdje. Imaćemo započete investicije u iznosu oko četiri milijarde maraka u godini pred nama - poručio je Dodik.