Blanušina izjava "zapalila" mreže: "Ako SNSD ne izađe na izbore, mi pobjeđujemo"

Izjavu kandidata SDS-a na prijevremenim izbora za predsjednika Republike Srpske, brzo su "dočekali" na društvenim mrežama i nju su, najblaže rečeno, propisno ismijali.

"Blanuša mogao da napiše i da "Ako Karan pređe u SDS, pobjeda je naša", navodi jedan korisnik na mrežama, a preložio je i drugi "naslov": "Ako SNSD ne izađe na izbore mi pobjeđujemo".

Da Blanušina izjava nema prevelikog smisla, to je svakako jasno, a analitičar Siniša Pepić povukao je paralelu sa izborima za predsjednika SAD-a. Ta, samo jedna rečenica, u potpunosti predstavlja sav besmisao izjave SDS-ovog kandidata.

"Bez 7 ključnih "sving" država, Kamala Haris vodi", napisao je Pepić.

"Bez 7 ključnih "sving" država, Kamala Haris vodi", napisao je Pepić.

Nastavili su se brojne prozivke mrežama, a većina ih vodi u istom smjeru.

"Ukratko, Blanuša bi da ga Sarajevo bira. Ali, ne ide to tako!", pišu korisnici društvene mreže Iks.

"Ukratko, Blanuša bi da ga Sarajevo bira. Ali, ne ide to tako!", pišu korisnici društvene mreže Iks.

Podsjećamo, Centralna izborna komisija BiH juče je poništila prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske u 17 izbornih jedinica na 136 biračkih mjesta.

Kako je navedeno odluka je donesena po osnovu prigovora i utvrđenih nepravilnosti. Navedeno je i da su utvrđene manipulacije i nepravilnosti, između ostalog, oduzimanje i dodavanje glasova kandidatima.

"Na ovim prijevremenim izborima registrovane su brojne nepravilnosti. Da bi se zaštito integritet izbornog procesa potrebno je poništiti izbore", rekli su u CIK-u.

Izbori su poništeni u izbornim jedinicama u Prijedoru, Laktašima, Banjaluci, Doboju, Stanarima, Loparama, Ugljeviku, Osmacima, Zvorniku, Vlasenici, Bratuncu, Nevesinju, Gacku, Rudom, Bileći, Milićima. Izbori su poništeni i na jednom izbornom mjestu u Brčko Distriktu. Najviše izbora poništeno je u Laktašima, Doboju, Zvorniku i Bratuncu.

Član Centralne izborne komisije Vlado Rogić rekao je juče da je CIK prilikom donošenja odluke o poništavanju prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta postupio nejednako prema političkim subjektima, navodeći da je utvrđivanje nepravilnosti izbora potrebno, ali da mora biti jednako za sve.

Rogić, koji se na kraj sjednice CIK-a uključio telefonski, podsjetio je da je na dan prijevremenih izbora na terenu zaprimljeno samo pet prigovora, dok je CIK razmatrao ukupno 13 prigovora na osnovu kojih nisu pronađene veće primjedbe.

“Po završetku izbora određeni politički subjekti i mediji počeli su problematizovati izbore, pri tome iznoseći veliki broj glasova koji su sporni i tu je nastao problem. CIK, umjesto da postupa po Izbornom zakonu i Zakonu o upravnom postupku, pod pritiskom te javnosti kao da je čekao na još prigovora”, istakao je Rogić.

On je napomenuo da je CIK samo prebrojavao glasove u izbornim jedinicama koje su targetirane po medijskim napisima, navodeći da rezultati na taj način ne mogu biti pravilno ni utvrđeni, niti potvrđeni.

Prema najnovijim podacima, bez rezultata sa poništenih 136 biračkih mjesta mi vodimo i imamo više od 6.000 glasova prednosti, izjavio je Branko Blanuša, kandidat Srpske demokratske stranke (SDS) za predsjednika Republike Srpske.