U Srpskoj rođeno 12 beba

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 12 beba, osam djevojčica i četiri dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

Osam beba rođeno je u Banjaluci, dvije u Zvorniku, a po jedna u Prijedoru i Foči.

U Banjaluci je rođeno pet djevojčica i tri dječaka, u Zvorniku dvije djevojčice, u Prijedoru dječak, a u Foči djevojčica.

Poroda nije bilo u porodilištima u Bijeljini, Doboju, Trebinju, Istočnom Sarajevu, Gradišci i Nevesinju.