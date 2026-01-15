Logo
U Srpskoj rođeno 12 beba

15.01.2026

08:09

У Српској рођено 12 беба
Foto: Pixabay

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 12 beba, osam djevojčica i četiri dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

Osam beba rođeno je u Banjaluci, dvije u Zvorniku, a po jedna u Prijedoru i Foči.

U Banjaluci je rođeno pet djevojčica i tri dječaka, u Zvorniku dvije djevojčice, u Prijedoru dječak, a u Foči djevojčica.

Poroda nije bilo u porodilištima u Bijeljini, Doboju, Trebinju, Istočnom Sarajevu, Gradišci i Nevesinju.

