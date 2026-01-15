U Srpskoj rođeno 12 beba

15.01.2026
08:09
Komentari:0
U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 12 beba, osam djevojčica i četiri dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.
Osam beba rođeno je u Banjaluci, dvije u Zvorniku, a po jedna u Prijedoru i Foči.
U Banjaluci je rođeno pet djevojčica i tri dječaka, u Zvorniku dvije djevojčice, u Prijedoru dječak, a u Foči djevojčica.
Poroda nije bilo u porodilištima u Bijeljini, Doboju, Trebinju, Istočnom Sarajevu, Gradišci i Nevesinju.
Društvo
2 h0
Društvo
3 h0
Društvo
12 h0
Društvo
13 h0
Najnovije
Najčitanije
10
15
10
03
09
59
09
58
09
55
Trenutno na programu