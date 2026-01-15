Logo
Nova tragedija na Tajlandu: Kran zgnječio dva vozila, ima mrtvih

Agencije

15.01.2026

07:49

Foto: Tanjug / AP / Arnun Chonmahatrakool

Kran koji se u četvrtak srušio u blizini glavnog grada Tajlanda, Bangkoka zgnječio je dva vozila i usmrtio dvije osobe, dok je povrijeđeno pet osoba, saopštila je policija, dan nakon što je pad krana na sjeveroistoku Tajlanda prouzrokovao smrt 32 putnika u vozu.

Najnoviji incident dogodio se u provinciji Samut Sakhon, blizu glavnog grada Bangkoka, gdje je kran koji je učestvovao u izgradnji nadzemnog autoputa pao na put ispod, kazao je policijski zvaničnik za Rojters.

Тајланд несрећа воз

Svijet

Užasna nesreća: Kran pao na voz u pokretu, najmanje 22 mrtvih!

To je bila najnovija u nizu smrtonosnih nesreća izazvanih građevinskim projektima na Tajlandu, a dogodila se nakon što je juče voz iskočio iz šina u sjeveroistočnoj provinciji Nakhon Ratčasima, usljed urušavanja krana koji je učestvovao u projektu izgradnje brze željeznice, prenosi Tanjug.

Vlasti su saopštile da su u toj nesreći poginule 32 osobe, a da je 66 putnika povrijeđeno, od 195 koliko ih je bilo u vozu.

Tajland

nesreća

