Nova tragedija na Tajlandu: Kran zgnječio dva vozila, ima mrtvih

Kran koji se u četvrtak srušio u blizini glavnog grada Tajlanda, Bangkoka zgnječio je dva vozila i usmrtio dvije osobe, dok je povrijeđeno pet osoba, saopštila je policija, dan nakon što je pad krana na sjeveroistoku Tajlanda prouzrokovao smrt 32 putnika u vozu.

Najnoviji incident dogodio se u provinciji Samut Sakhon, blizu glavnog grada Bangkoka, gdje je kran koji je učestvovao u izgradnji nadzemnog autoputa pao na put ispod, kazao je policijski zvaničnik za Rojters.

To je bila najnovija u nizu smrtonosnih nesreća izazvanih građevinskim projektima na Tajlandu, a dogodila se nakon što je juče voz iskočio iz šina u sjeveroistočnoj provinciji Nakhon Ratčasima, usljed urušavanja krana koji je učestvovao u projektu izgradnje brze željeznice, prenosi Tanjug.

Vlasti su saopštile da su u toj nesreći poginule 32 osobe, a da je 66 putnika povrijeđeno, od 195 koliko ih je bilo u vozu.