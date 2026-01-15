Teška blamaža Real Madrida: Iz Kupa kralja ih izbacio drugoligaš Albasete

Real Madrid je eliminisan iz Kupa kralja nakon što su izgubili od drugoligaške ekipe Albasete rezultatom 3:2.

Nova blamaža kraljevskog kluba nakon poraza od Barselone nije drugo čekala na realizaciju. Drugoligaš Albasete izbacio je Real Madrid u osmini finala Kupa kralja nakon dramatične pobjede 3:2. Albasete je tim koji igra drugu ligu Španije i nalaze se na 17. poziciji.

Ekipu je sa klupe predvodio novi trener Alvaro Arbeloa koji je zamijenio Ćabija Alonsa, ali nije išlo sve po planu.

Tok meča

Albasete je iskoristio to što je Real uzdrman, pogotovo nakon poraza od Barselone u finalu Superkupa Španije.

Šok za Real u 42. minuti sinoćnje utakmice.

Dobra akcija Albasetea, Lazo asistira, a Vilar pogađa za 1:0 i veliko slavlje domaćina.

Ipak, Real se brzo vraća, a u trećoj minuti sudijske nadoknade prvog poluvremena mladi 18-godišnji Franko Mastantuono pogađa za 1:1.

U drugom poluvremenu velika borba na terenu.

Real nije uspio da ozbiljnije ugrozi gol domaćina koji je sinoć igrao jako dobro.

U 82. minuti nova eksplozija domaćih navijača i novi šok za Real. Još jedna lijepa akcija Albasetea koju kruniše Betankor golom za 2:1.

U prvoj minuti sudijske nadoknade vremena, Garsija postiže gol za 2:2 i spašava Real blamaže, ali samo na kratko.

U petom minutu sudijske nadoknade Betankor postiže svoj drugi gol za 3:2, pobjedu Albacetea i plasman u četvrtinu finala Kupa Krlaja, te veliki šok za Real Madrid.

Kup kralja, osmina finala:

Albasete - Real Madrid 3:2