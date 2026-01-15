Logo
Large banner

Teška blamaža Real Madrida: Iz Kupa kralja ih izbacio drugoligaš Albasete

Izvor:

ATV

15.01.2026

07:24

Komentari:

0
Играчи Реал Мадрида реагују након што је Албасете постигао свој други гол током утакмице осмине финала Купа краља између Албасетеа и Реал Мадрида, у Албасетеу, Шпанија, у сриједу, 14. јануара 2026.
Foto: Tanjug/AP/Jose Breton

Real Madrid je eliminisan iz Kupa kralja nakon što su izgubili od drugoligaške ekipe Albasete rezultatom 3:2.

Nova blamaža kraljevskog kluba nakon poraza od Barselone nije drugo čekala na realizaciju. Drugoligaš Albasete izbacio je Real Madrid u osmini finala Kupa kralja nakon dramatične pobjede 3:2. Albasete je tim koji igra drugu ligu Španije i nalaze se na 17. poziciji.

Ekipu je sa klupe predvodio novi trener Alvaro Arbeloa koji je zamijenio Ćabija Alonsa, ali nije išlo sve po planu.

Tok meča

Albasete je iskoristio to što je Real uzdrman, pogotovo nakon poraza od Barselone u finalu Superkupa Španije.

Šok za Real u 42. minuti sinoćnje utakmice.

Dobra akcija Albasetea, Lazo asistira, a Vilar pogađa za 1:0 i veliko slavlje domaćina.

Ipak, Real se brzo vraća, a u trećoj minuti sudijske nadoknade prvog poluvremena mladi 18-godišnji Franko Mastantuono pogađa za 1:1.

U drugom poluvremenu velika borba na terenu.

Real nije uspio da ozbiljnije ugrozi gol domaćina koji je sinoć igrao jako dobro.

U 82. minuti nova eksplozija domaćih navijača i novi šok za Real. Još jedna lijepa akcija Albasetea koju kruniše Betankor golom za 2:1.

U prvoj minuti sudijske nadoknade vremena, Garsija postiže gol za 2:2 i spašava Real blamaže, ali samo na kratko.

U petom minutu sudijske nadoknade Betankor postiže svoj drugi gol za 3:2, pobjedu Albacetea i plasman u četvrtinu finala Kupa Krlaja, te veliki šok za Real Madrid.

Kup kralja, osmina finala:

Albasete - Real Madrid 3:2

Podijeli:

Tagovi:

Real Madrid

Albasete

fudbal

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Крило Јута Џеза Кајл Филиповски (22), лијево, чува центра Чикаго Булса Николу Вучевића (9) током првог полувремена НБА кошаркашке утакмице у сриједу, 14. јануара 2026. године, у Чикагу.

Košarka

Čikago Bulsi savladali Jutu rezultatom 128:126

4 h

0
ФИФА: Добили смо више од 500 милиона захтјева за улазнице за Мундијал

Fudbal

FIFA: Dobili smo više od 500 miliona zahtjeva za ulaznice za Mundijal

3 h

0
Постао први геј професионални фудбалер у историји, сад тврди да су га због тога отјерали из клуба!

Fudbal

Postao prvi gej profesionalni fudbaler u istoriji, sad tvrdi da su ga zbog toga otjerali iz kluba!

2 d

0
Овај пјевач је отац Златана Ибрахимовића: "Он је имао свој свој рат и пијанчење"

Fudbal

Ovaj pjevač je otac Zlatana Ibrahimovića: "On je imao svoj svoj rat i pijančenje"

3 d

0

Više iz rubrike

ФИФА: Добили смо више од 500 милиона захтјева за улазнице за Мундијал

Fudbal

FIFA: Dobili smo više od 500 miliona zahtjeva za ulaznice za Mundijal

3 h

0
Убједљив пораз Партизана у Турској

Fudbal

Ubjedljiv poraz Partizana u Turskoj

16 h

0
Јувентус жели старог играча, Ливерпул одбија да га пусти

Fudbal

Juventus želi starog igrača, Liverpul odbija da ga pusti

20 h

0
Вања Милинковић-Савић на мети критика

Fudbal

Vanja Milinković-Savić na meti kritika

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

15

Slovenija uvela revoluciju u radu: Šta znači model “80-90-100”

10

03

Ana Bekuta prima dvije penzije: Jedna je srpska, a evo u kojoj zemlji ima drugu

09

59

Težak sudar autobusa "Lasta" i pežoa: Poginuo vozač, sedmoro povrijeđenih

09

58

Tuga: Iznenada umro Ante Grgurević (51)

09

55

Razmatra se onlajn nastava? Oglasio se ministar prosvjete

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner