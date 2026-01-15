FIFA: Dobili smo više od 500 miliona zahtjeva za ulaznice za Mundijal

FIFA je u srijedu saopštila da je za ovogodišnje Svjetsko prvenstvo zaprimila više od 500 miliona zahtjeva za ulaznice.

Krovna fudbalska organizacija navela je da su, van država domaćina Sjedinjenih Američkih Država, Meksika i Kanade, najviše zahtjeva poslali navijači iz Njemačke, Engleske, Brazila, Španije, Portugala, Argentine i Kolumbije.

Nakon žestokih kritika zbog visokih cijena ulaznica, FIFA je prošlog mjeseca objavila da će obezbijediti ulaznice po cijeni od 60 dolara za svaku utakmicu za 48 nacionalnih saveza učesnika turnira, a savezi će odlučiti kako će ih podijeliti svojim navijačima koji su pratili njihove prethodne mečeve.

U trećoj fazi prodaje, koja je trajala od 11. decembra do utorka, najtraženiji je bio susret Kolumbija - Portugal 27. juna u Majami Gardensu na Floridi. Slijede utakmica Meksiko - Južna Koreja 18. juna u Gvadalahari u Meksiku, finale 19. jula u Istočnom Rutrfordu u saveznoj državi Nju Džersi, otvaranje između Meksika i Južne Afrike 11. juna u Meksiko Sitiju te utakmica drugog kruga 2. jula u Torontu.

FIFA je saopštila da će podnosioce zahtjeva za ulaznice obavijestiti o ishodu najranije 5. februara, a da će ulaznice za mečeve za koje je potražnja veća od raspoloživog kapaciteta biti dodijeljene nasumičnim odabirom.