Logo
Large banner

FIFA: Dobili smo više od 500 miliona zahtjeva za ulaznice za Mundijal

15.01.2026

06:59

Komentari:

0
ФИФА: Добили смо више од 500 милиона захтјева за улазнице за Мундијал
Foto: Tanjug / AP / Chris Carlson

FIFA je u srijedu saopštila da je za ovogodišnje Svjetsko prvenstvo zaprimila više od 500 miliona zahtjeva za ulaznice.

Krovna fudbalska organizacija navela je da su, van država domaćina Sjedinjenih Američkih Država, Meksika i Kanade, najviše zahtjeva poslali navijači iz Njemačke, Engleske, Brazila, Španije, Portugala, Argentine i Kolumbije.

Nakon žestokih kritika zbog visokih cijena ulaznica, FIFA je prošlog mjeseca objavila da će obezbijediti ulaznice po cijeni od 60 dolara za svaku utakmicu za 48 nacionalnih saveza učesnika turnira, a savezi će odlučiti kako će ih podijeliti svojim navijačima koji su pratili njihove prethodne mečeve.

U trećoj fazi prodaje, koja je trajala od 11. decembra do utorka, najtraženiji je bio susret Kolumbija - Portugal 27. juna u Majami Gardensu na Floridi. Slijede utakmica Meksiko - Južna Koreja 18. juna u Gvadalahari u Meksiku, finale 19. jula u Istočnom Rutrfordu u saveznoj državi Nju Džersi, otvaranje između Meksika i Južne Afrike 11. juna u Meksiko Sitiju te utakmica drugog kruga 2. jula u Torontu.

FIFA je saopštila da će podnosioce zahtjeva za ulaznice obavijestiti o ishodu najranije 5. februara, a da će ulaznice za mečeve za koje je potražnja veća od raspoloživog kapaciteta biti dodijeljene nasumičnim odabirom.

Podijeli:

Tagovi:

Fifa

svjetsko prvenstvo u fudbalu

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Катастрофална одлука за клуб: Црно-бијели не могу да доводе фудбалере до 2027. године!

Fudbal

Katastrofalna odluka za klub: Crno-bijeli ne mogu da dovode fudbalere do 2027. godine!

2 sedm

0
ФИФА: Русија се враћа на УЕФА такмичења након 3 године суспензије

Fudbal

FIFA: Rusija se vraća na UEFA takmičenja nakon 3 godine suspenzije

3 sedm

0
Најљепши гол 2025. године

Fudbal

Izabran najljepši gol 2025: Pogledajte majstoriju

4 sedm

0
Огласио се Партизан након што га је ФИФА суспендовала

Fudbal

Oglasio se Partizan nakon što ga je FIFA suspendovala

4 sedm

0

Više iz rubrike

Убједљив пораз Партизана у Турској

Fudbal

Ubjedljiv poraz Partizana u Turskoj

13 h

0
Јувентус жели старог играча, Ливерпул одбија да га пусти

Fudbal

Juventus želi starog igrača, Liverpul odbija da ga pusti

17 h

0
Вања Милинковић-Савић на мети критика

Fudbal

Vanja Milinković-Savić na meti kritika

1 d

0
Постао први геј професионални фудбалер у историји, сад тврди да су га због тога отјерали из клуба!

Fudbal

Postao prvi gej profesionalni fudbaler u istoriji, sad tvrdi da su ga zbog toga otjerali iz kluba!

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

07

03

Nova bruka Partizana: Olimpijakos ih ponizio u Beogradu

06

59

FIFA: Dobili smo više od 500 miliona zahtjeva za ulaznice za Mundijal

06

54

ATV jutro, 15.01.2026.

06

54

Reza Pahlavi objavio viziju Irana pod njegovim vodstvom: Odmah bi priznao Izrael

06

50

Tramp ukida vize: Skoro trećina osoba porijeklom iz BiH na socijalnoj pomoći

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner