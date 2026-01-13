Logo
Postao prvi gej profesionalni fudbaler u istoriji, sad tvrdi da su ga zbog toga otjerali iz kluba!

13.01.2026

09:58

Komentari:

0
Foto: ATV

Džošua Kavalo, fudbaler koji je ušao u istoriju kao prvi aktivni profesionalni igrač koji se javno deklarisao kao homoseksualac, iznio je teške optužbe na račun svog bivšeg kluba.

Kako tvrdi, izbačen je iz tima zbog, kako navodi, „unutrašnje homofobije“ unutar kluba Adelejd junajted, koji je napustio u maju prošle godine, prije nego što je nedavno potpisao za engleski Stamford.

Kavalo je svjetsku pažnju privukao još 2021. godine, kada je putem emotivnog video-snimka javno priznao da je gej, što je izazvalo lavinu reakcija širom fudbalskog svijeta. Sada, nekoliko godina kasnije, odlučio je da progovori o razlozima zbog kojih je, prema njegovim riječima, skrajnut u prethodnom klubu.

U objavi na Instagramu, Kavalo je naveo da mu je bilo potrebno vrijeme da shvati šta se zapravo dogodilo tokom njegovog boravka u Adelejd junajtedu, ali je istakao da se oglasio jer smatra da navijači zaslužuju istinu.

- Teško mi je prihvatiti kada sam shvatio da je moj klub homofobičan. Bio sam ljut jer su ljudi mislili da sam van terena zbog povreda, a u stvarnosti me je na klupi držala interna homofobija - napisao je Kavalo.

Adelejd junajted je brzo reagovao na ove optužbe i kategorički ih odbacio. Portparol kluba naglasio je da seksualna orijentacija nikada nije bila faktor u donošenju sportskih odluka.

геј тенисер

Tenis

Suspendovan gej teniser

- Sve odluke na terenu koje se odnose na odabir tima donose se isključivo na fudbalskim terenima - navodi se u zvaničnom saopštenju kluba.

Takođe, iz kluba poručuju da su razočarani Kavallovim tvrdnjama i da se zalažu za inkluzivno okruženje.

- Adelejd junajted je oduvijek bio posvećen stvaranju inkluzivnog okruženja za igrače, osoblje i navijače, i ostajemo ponosni na naš kontinuirani rad na promociji inkluzije u fudbalu - rekao je portparol kluba, prenosi Bi-Bi-Si.

(Telegraf.rs)

