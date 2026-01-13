Zašto Džeko mora da traži klub van Italije?

Nakon dvije sezone nastupanja u Turskoj za Fenerbahče, Edin Džeko se ljetos kao slobodan igrač vratio u Italiju i potpisao za Fiorentinu što se za sada nije ispostavilo kao dobra odluka.

Tim iz Firence muku muči u Seriji A i nalazi se u borbi za ostanak u ligi, a potencijalni odlazak Edina Džeke u januarskom prelaznom roku spominje se već dugo.

Povezivao se s odlaskom u Kaljari, Pisu ili Đenovu koju vodi njegov veliki prijatelj, Daniele de Rosi, ali čini se da ostanak na Apeninima nije opcija.

Kako posljednje informacije govore, Fiorentina, ma koliko mu ograničila minutažu ove sezone, ne želi Džeka da prodaje klubovima Serije A, te stoga će iskusni napadač budući angažman morati da potraži u nekoj drugoj zemlji.