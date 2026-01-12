Logo
Ovaj pjevač je otac Zlatana Ibrahimovića: "On je imao svoj svoj rat i pijančenje"

Овај пјевач је отац Златана Ибрахимовића: "Он је имао свој свој рат и пијанчење"

Čuveni fudbaler Zlatan Ibrahimović otvoreno je pisao o svom teškom djetinjstvu u svojoj knjizi "Adrenalin".

On je sa svijetom podijelio i priču o svom ocu koji je bio poročan, a kojeg je od alkoholizma spasio upravo - Zlatan.

Riječ je o pjevaču narodne muzike, Šefiku Ibrahimoviću, koji se nije mnogo medijski eksponirao, ali je pjevao i radio na prostorima stare Jugoslavije, gdje je u narodnu ostao upamćen.

Zlatan je u knjizi "Adrenalin" napisao da se njegova porodica raspala zbog oca Šefika koji se odao alkoholu.

Svađe u kući nikad nije zaboravio.

- Vikali su;:“J**** ti mater u pi***!“ Mislio sam, odlično, baš kao kod kuće. Ovdje mi je dobro. On nije gledao moje utakmice, niti me ohrabrivao sa školom. On je imao svoje pijančenje, svoj rat i svoju jugoslovensku muziku - napisao je Zlatan u svojoj autobiografiji.

- Kao klincu, moja sreća je bila da imam ono što su druga djeca imala, da mogu da obučem nešto novo i da to pokažem, jer sam stalno nosio istu trenerku. Koristio sam fudbalske stvari. Kada mi nedostaju čarape, obukao bih štucne. Pokušavao sam da ih sakrijem ispod farmerki, ali su u školi primijetili i ismijavali me. Svaki dan je bio borba protiv siromaštva i sramote - priznao je.

- Sreća sa ocem Šefikom je bila kada bi nas pokupio od moje majke, mene i sestre, jer je bio red da nas čuva cijeli dan. Uvezli bismo se na veliki parking, stavio me je u krilo i ja sam vozio volan tamnoplavog Opel Kadeta. Onda bi nas vodio da jedemo ogromne hamburgere i sladoled sa pavlakom na vrhu. To je bila prava sreća. Obično posjetim oca svaki put kada se vratim u Švedsku. Svratim u Malme iz Stokholma i pozdravim sve. Za ostalo rijetko kad razgovaramo. Moja majka je danas mirna i njena sreća je dio moje. Možete pročitati na njenom licu i rukama koliko je radila u svom životu. Ustajala je u 4 ujutro da bi otišla na posao, vratila se popodne da čuva petoro djece. Imala je dva balkanska muža koji su pili i zadavali joj više problema nego pomoći. Kada sam dobio prvu platu u Ajaksu, rekao sam joj: "Mama, ti više ne radiš. Ja ću se pobrinuti za tebe" - podelio je Zlatan.

Šefik je sinu posvetio pjesmu "Zlato, Zlatane".

(Telegraf)

Zlatan Ibrahimović

fudbaler

