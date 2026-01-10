Fudbaleri Borca počeli pripreme za nastavak sezone

Za fudbalere Borce zimski odmor je priveden kraju. „Crveno plavi“ prionuli su na rad, a po ranijem skrojenom planu priprema, nakon uvodnih treninga u Banjaluci slijedi put u Antaliju.

Cilj je odavno jasan-povratak šampionske titule u Platonovu 6.

"Momci su dosta dobro raspoloženi, pauza nije bila preduga. Imamo već pripremljen plan priprema, vremena nema puno, nekih 28-28 dana, ali ono što je najbitnije je da smo ostali manje-više u onom istom sastavu u kojem smo bili jesenas. Vjerujem da ćemo ove četiri sedmice rada maksimalno iskoristiti i da ćemo se dobro spremiti za ono što nas čeka.” rekao je Vinko Marinović, šef stručnog štaba FK Borac

Poznati su i rivali u Antaliji.

“U Antaliji smo zakazali 4 utakmice. Igramo 20. januara protiv Segeda, 24. januara igramo protiv Orenburga, 27. januara igramo protiv Boteva i 31. januara igramo protiv Rubina, što će nam biti i 'generalka' pred nastavak prvenstva. Nemamo puno vremena, moramo se dobro spremiti. Biće sigurno teško, ali vjerujemo u ekipu i stručni štab i vjerujemo da ćemo se radovati tituli na kraju“, rekao je sportski direktor Oliver Jandrić

Borčev dres u nastavku sezone neće nositi Luka Zorić, dok su na izlaznim vratima još Sander Kopman, Haris Berbić i Gilermo Sireveld. Stefan Marčetić odlazi na pozajmicu u prijedorski Rudar iz kojeg u Borac na potpis ugovora stiže Abel Paskval.

„Dolazi Paskval iz Rudar Prijedora kao zamjena. Gilermo je otišao, Berba je na putu da ode, tako da dolazi Paskval. Iako Rudar ne stoji najbolje na tabeli Paskval je odradio svoje sasvim korektnom. Igrač je tip Majersa, sa kojim smo imali dobro iskustvo tako da će on biti prvo pojačanje u ovom dijelu prvenstva. Sigurno je da će biti još nekoliko imena u narednim danima, prije nego što krenemo u Antaliju na pripreme“ rekao je Zvjezdan Misimović, predsjednik FK Borac.

Za klupsko rukovodstvo nije bilo predaha tokom novogodišnjih praznika. Zvjezdan Misimović, prvi čovjek banjalučkog kluba, kaže da je igračima i stručnom štabu isplaćen dio dugovanja.

„Jedan dio je već isplaćen igračima, drugi će biti isplaćen u narednim danima tako da ulazimo u redovnu isplatu. Pohvalio bih stručni štab i igrače, imali smo cijelo vrijeme otvorenu komunikaciju i oni su pokazali vrhunski karakter i profesionalizam. Odradili su svoj posao maksimalno ozbiljno. Ova godina je posebna za nas i maksimalno ćemo se spremiti da osvojimo titulu. Tri boda smo ispred Zrinjskog, imamo sve u svojim rukama, imamo kvalitet. Nadamo se i što većoj podršci navijača u drugom dijelu sezone da ispunimo taj naš cilj. Sigurno da neće biti lako, vidjeli smo kakva je liga, maltene svaka utakmica ja derbi.” rekao je Misimović

Prva takmičarska utakmice fudbalere Borca očekuje 7. februara na gostovanju kod ekipe Veleža.