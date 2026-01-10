Najveća senzacija u istoriji FA Kupa – šestoligaš izbacio premijerligaša!

Poslije Notingem Foresta koji je u petak ispao od Reksama, još jedan premijerligaš je završio takmičenje u ranoj fazi FA Kupa - Kristal Palas.

Šestoligaš Maklsfild, koji je minule sezone igrao sedmi rang takmičenja u engleskom fudbalskom sistemu, porazio je premijerligaša iz Londona, i aktuelnog osvajača trofeja rezultatom 2:1‚ tako priredio najveće iznenađenje u istoriji FA Kupa!

The magic of the FA Cup in full effect! Macclesfield FC, of the 6th tier, have DONE IT. They've toppled the cup holders Crystal Palace 2-1. A day their fans will never forget. Unbelievable. pic.twitter.com/1IR3TLAgZd — 𝘼𝙬𝙖𝙮 𝘿𝙖𝙮 𝙏𝙤𝙪𝙧𝙨 (@away_tours) January 10, 2026

Ujedno se plasirao u 1/16 finala.

Strijelci golova Pol Doson i Ajzak Bakli bili su junaci domaće ekipe.

Pogodak za goste, tek utješni, postigao je Španac Jeremi Pino u 90. minutu.

Naravno, poslije ovakve pobjede riječi su bile suvišne, teško ih je pronalazio i trener Maklsfilda Džon Runi. Bio je u nevjerici, van sebe od sreće, kao i svi koji su ovog popodneva prisustvovali "čudu" na stadionu "Mos Rouz" kapaciteta 5,300 mjesta.

"Ne mogu da vjerujem, niko nije mogao ni da zamisli da ćemo biti u ovoj poziciji. Bili smo čudesni od prvog minuta, mislim da smo zaslužili da pobijedimo, ne mogu da budem više ponosan od ovog na moje momke. Ne mogu tražiti više od ovog od njih, vidite samo kako slave", još vruće glave iznio je prve utiske o istorijskom trijumfu Runi.

Trijumf Maklsfilda dobija dodatno na značaju kada se uzme u obzir da je ovaj klub ugašen prije pet godina!

Naime, nakon što je Maklsfild Taun ušao u proces likvidacije zbog dugova 2020. godine, reformisao se i počeo ponovo da se takmiči kao Maklsfild FC.

Morao je, naravno, da krene iz najnižeg ranga takmičenja, iz devete lige. Sada su u šestoj ligi i upravo su izbacili šampiona FA kupa Kristal Palas u trećem kolu.

Definitivno najveće iznenađenje u istoriji FA kupa.