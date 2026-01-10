Građani u Sarajevu ogorčeni: Iako su prilazi očišćeni od snijega, Rad i dalje ne odvozi smeće

Kantonalno javno komunalno preduzeće Rad već sedam dana ne odvozi smeće u određenim naseljima i ulicama u Sarajevu, a stanje s otpadom na javnim površinama postalo je alarmantno.

U velikom broju sarajevskih naselja kontejneri su danima pretrpani, a zabrinuti građani svakodnevno apeluju na KJKP Rad da odvozi smeće.

Mještani sarajevskog naselja Alipašino Polje, a riječ je ulicama Bosanska i Nerkeza Smailagića, požalili su se da, iako su očistili ulaz i osigurali prostor kraj automobila za izvlačenje kontejnera, Rad već sedam dana ne odvozi smeće.

Nakon što su obavijestili preduzeće, istakli su da su dobili odgovor iz Rada da se "nisu stekli uvjeti" za odvoz otpada.

Podsjetićemo da ovakvo stanje predstavlja ozbiljan rizik po javno zdravlje.

