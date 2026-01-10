Tuzla jutros najzagađeniji grad u BiH, Sarajevo bolje od Banjaluke

Tuzla je jutros najzagađeniji grad u Bosni i Hercegovini sa indeksom kvaliteta 177, a okarakterisan je kao vrlo nezdrav, navodi se na stranici Ekoakcija.

Iza Tuzle je Banjaluka sa indeksom 174, dok je u Sarajevu i Prijedoru indeks kvaliteta vazduha 156.

Boravak na nezdravom vazduhu dovodi do moguće pojave pojačanih simptoma i intenziteta bolesti kod osoba s bolestima srca i disajnih organa, poput astme. Svi ostali bi mogli početi osjećati negativan uticaj zagađenja na zdravlje.

Plućni i srčani bolesnici, trudnice, d‌jeca i starije osobe trebaju smanjiti bilo kakve vanjske fizičke aktivnosti.

Produžena ili veća naprezanja tokom boravka vani trebali bi izbjegavati i svi ostali.