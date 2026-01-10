Logo
Zašto mozak "zatupi"? Mentalna magla nije dijagnoza, ali postoji

ATV

10.01.2026

11:26

Умор главобоља
Foto: Pexels/Andrea Piacquadio

Mentalna magla, hronični umor, slaba koncentracija i problemi sa snom sve su češći problemi savremenog čovjeka. Iako se često povezuju sa stresom i tempom života, ovi simptomi mogu biti posljedica dugotrajnog poremećaja sna, rada u smjenama, pretjeranog izlaganja ekranima, ali i ranije upotrebe lijekova za smirenje i spavanje.

U potrazi za olakšanjem, sve više ljudi se okreće suplementima. Postavlja se pitanje – da li oni zaista mogu pomoći i koji imaju stvarnu naučnu osnovu?

Mentalna magla (eng. brain fog) nije medicinska dijagnoza, već kolokvijalan izraz za skup simptoma koji utiču na kognitivne funkcije. Ljudi je opisuju kao osjećaj da „glava ne radi punim kapacitetom“.

Šta je mentalna magla?

Mentalna magla nije bolest, već opis stanja u kojem osoba osjeća usporeno razmišljanje, poteškoće sa pažnjom i pamćenjem, osjećaj konfuzije i mentalnu iscrpljenost. Najčešće je povezana sa hroničnom nesanicom, poremećenim cirkadijalnim ritmom i dugotrajnim stresom.

Kod osoba koje su godinama koristile benzodiazepine, mentalna magla može biti i dugotrajna posljedica promjena u neurohemiji mozga, čak i nakon prestanka uzimanja tih lijekova.

Uloga suplemenata: pomoć, ali ne i čudo

Važno je naglasiti da suplementi nisu lijek, ali mogu biti značajna podrška oporavku nervnog sistema ako se koriste pravilno i u kombinaciji sa boljom higijenom sna.

Magnezijum – temelj nervne stabilnosti

Magnezijum je jedan od najčešće preporučivanih suplemenata kod nesanice i mentalne iscrpljenosti. Učestvuje u regulaciji nervne aktivnosti i podstiče djelovanje GABA neurotransmitera, koji ima smirujući efekat.

Najboljim oblicima za podršku snu smatraju se:

  • magnezijum glicinat
  • magnezijum malat

Redovno uzimanje u večernjim satima može doprinijeti lakšem utonjavanju u san i smanjenju unutrašnje napetosti.

Melatonin – reset biološkog sata

Melatonin je hormon koji organizmu signalizira da je vrijeme za spavanje. Kod ljudi koji rade u smjenama ili su dugo imali nepravilan san, njegova prirodna sekrecija je često narušena.

Male doze melatonina mogu pomoći u:

lakšem zaspivanju

stabilizaciji cirkadijalnog ritma

smanjenju osjećaja „noćne budnosti“

Važno je naglasiti da veće doze ne znače i bolji efekat.

L-teanin – smirenje bez pospanosti

L-teanin je aminokiselina koja prirodno djeluje umirujuće, bez izazivanja pospanosti tokom dana. Posebno je koristan kod osoba koje imaju osjećaj „previše aktivnog uma“ pred spavanje.

Istraživanja ukazuju da može poboljšati kvalitet sna i koncentraciju, što ga čini zanimljivim izborom za ljude izložene mentalnom naprezanju.

Omega-3 masne kiseline i vitamini B grupe

Omega-3 masne kiseline (EPA i DHA) imaju važnu ulogu u očuvanju funkcije mozga i stabilizaciji raspoloženja. Kod hroničnog umora i mentalne magle, njihov nedostatak može dodatno pogoršati simptome.

Vitamini B grupe, posebno B6 i B12, neophodni su za normalan rad nervnog sistema i proizvodnju neurotransmitera.

Šta suplementi ne mogu

Suplementi ne mogu nadoknaditi:

  • hronični nedostatak sna
  • stalno izlaganje stresu
  • rad bez pauza i oporavka

Bez korekcije rutine spavanja i bar minimalnog odmora od ekrana, njihov efekat ostaje ograničen.

Mentalna magla i nesanica nisu znak slabosti, već upozorenje da je nervni sistem preopterećen. Suplementi mogu biti korisna podrška u procesu oporavka, ali rješenje zahtijeva strpljenje, kontinuitet i promjene u svakodnevnim navikama.

Ukoliko simptomi traju mjesecima i značajno utiču na funkcionisanje, savjetuje se konsultacija sa ljekarom.

mentalna magla

mozak

umor

