Logo
Large banner

Bolna ispovijest oca Saše i Dejana Matića: Mogao je i mozak da nastrada

Izvor:

Kurir

04.01.2026

09:45

Komentari:

0
Болна исповијест оца Саше и Дејана Матића: Могао је и мозак да настрада

Otac pjevača Saše i Dejana Matića, Zoran Matić, svojevremeno se prvi put oglasio za medije i otkrio istinu o rođenju, odrastanju i životu popularnih pjevača.

Zoran Matić se osvrnuo na to kako je izgledalo Sašino i Dejanovo djetinjstvo i otkrio da li je bio strog u odgajanju sinova.

„Njima je upropašten vid, predozirani su kiseonikom, oni su otrovani“, rekao je u jednom trenutku Zoran, pa dodao:

„Mogao je i mozak da nastrada, sreća pa nije. Supruga i ja smo sve pokušali što je moglo da se pokuša“, rekao je Zoran.

Komšije o braći Matić

O popularnoj braći su govorile i njihove komšije iz Drvara.

„To su divni momci, lijepa, složna braća“, rekla je jedna sugrađanka Matića, dok je komšija takođe istakao kakvi su bili, ali i koliko je veliku ulogu u svemu odigrao upravo njihov otac.

Branimir Kojić

Republika Srpska

Kojić: Zločin u Kravici na Božić - dio sistemski planiranog istrebljenja Srba

„Njihov otac je odigrao presudnu ulogu. Ta njegova upornost… Sale je bio ozbiljniji, a Dejo je bio cirkus“, rekao je jedan komšija.

„Bili su mali, nisu vidjeli, ali oni su nekako znali da se kreću, bili su prebistri“, rekla je starija gospođa koja se ponosi braćom Matić, prenosi Kurir.

Podijeli:

Tagovi:

Dejan Matić

Saša Matić

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Којић: Злочин у Кравици на Божић - дио системски планираног истребљења Срба

Republika Srpska

Kojić: Zločin u Kravici na Božić - dio sistemski planiranog istrebljenja Srba

3 h

0
Сутра је Туциндан, а ово су обичаји

Društvo

Sutra je Tucindan, a ovo su običaji

3 h

0
Отишли на одмор и никада се нису вратили: Бака и дјед оставили све због високих трошкова

Zanimljivosti

Otišli na odmor i nikada se nisu vratili: Baka i djed ostavili sve zbog visokih troškova

3 h

0
Када чистите снијег на лопату поспите овај састојак: Све ће ићи брже и лакше

Savjeti

Kada čistite snijeg na lopatu pospite ovaj sastojak: Sve će ići brže i lakše

3 h

0

Više iz rubrike

Аца Лукас, пјевач из Србије којем је отказан концерт у Бањалуци

Scena

Aca Lukas pobjesnio na bini i napravio totalni haos - VIDEO

14 h

1
Како је Доналд Трамп остао ''разочаран'' због Ане Ивановић

Scena

Kako je Donald Tramp ostao ''razočaran'' zbog Ane Ivanović

15 h

0
Пјевачица Катарина Грујић

Scena

Katarina Grujić završila u bolnici - otkazan nastup

18 h

0
Видјеле се брадавице: Милена на бину изашла скоро потпуно голих груди

Scena

Vidjele se bradavice: Milena na binu izašla skoro potpuno golih grudi

19 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

49

Aleksandra Prijović: Skoro svi su me zaboravili kada sam bila trudna

12

49

Zbog čega je opasna prekomjerna upotreba antibiotika?

12

32

Leonardo Dikaprio zaglavljen na poznatom ostrvu

12

29

Jutjub na meti ozbiljnih kritika

12

15

Preminuo Milorad Kosanović

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner