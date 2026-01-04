Bolna ispovijest oca Saše i Dejana Matića: Mogao je i mozak da nastrada

Otac pjevača Saše i Dejana Matića, Zoran Matić, svojevremeno se prvi put oglasio za medije i otkrio istinu o rođenju, odrastanju i životu popularnih pjevača.

Zoran Matić se osvrnuo na to kako je izgledalo Sašino i Dejanovo djetinjstvo i otkrio da li je bio strog u odgajanju sinova.

„Njima je upropašten vid, predozirani su kiseonikom, oni su otrovani“, rekao je u jednom trenutku Zoran, pa dodao:

„Mogao je i mozak da nastrada, sreća pa nije. Supruga i ja smo sve pokušali što je moglo da se pokuša“, rekao je Zoran.

Komšije o braći Matić

O popularnoj braći su govorile i njihove komšije iz Drvara.

„To su divni momci, lijepa, složna braća“, rekla je jedna sugrađanka Matića, dok je komšija takođe istakao kakvi su bili, ali i koliko je veliku ulogu u svemu odigrao upravo njihov otac.

„Njihov otac je odigrao presudnu ulogu. Ta njegova upornost… Sale je bio ozbiljniji, a Dejo je bio cirkus“, rekao je jedan komšija.

„Bili su mali, nisu vidjeli, ali oni su nekako znali da se kreću, bili su prebistri“, rekla je starija gospođa koja se ponosi braćom Matić, prenosi Kurir.