Kada čistite snijeg na lopatu pospite ovaj sastojak: Sve će ići brže i lakše

Kada čistite snijeg, uvijek na lopatu pospite ovaj jedan sastojak – sve će ići mnogo brže i lakše i nikad se nećete mučiti!

Snijeg je konačno pao, a to znači da je vrijeme za čišćenje prilaza, automobila i trotoara. Iako to nikome nije omiljen posao, postoji nekoliko jednostavnih trikova koji će vam olakšati ovaj zimski zadatak.

Jedan od genijalnih savjeta je korištenje običnog ulja za kuvanje – samo ga nanesite na lopatu prije nego što krenete da čistite. Ulje će spriječiti snijeg da se lijepi za lopatu, pa će lako skliznuti sa nje pri svakom zahvatu.

Takođe, važno je ne čekati da se snijeg nagomila. Najbolje je čistiti ga u intervalima, svakih nekoliko sati, kako bi se se lako kontrolisala količina snijega koju čistite.

Da biste izbjegli opasne padove dok čistite snijeg, možete preko čizama navući par čarapa. Ovo će povećati trenje i smanjiti rizik od klizanja po zaleđenim površinama.

A kada se, osim snijega, borite i sa ledom, postoji jednostavan trik: pomiješajte kašičicu tečnosti za sudove, kašiku medicinskog alkohola i oko četiri litra vode. Ovu mješavinu pospite po zaleđenim dijelovima nakon čišćenja snijega, i led će se tako lakše istopiti.

Slijedeći ove praktične savjete, čišćenje snijega može postati manje naporno, a vaši zimski dani sigurniji!