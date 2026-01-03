Vrijedan savjet nutricioniste nakon praznika

U vrijeme novogodišnjih i božićnih praznika, ali i inače treba da vodimo računa o količini hrane koju jedemo i o tome da ona bude manje kalorična, kako bismo održali svoju optimalnu težinu.

Rekla je ovo na televiziji Tan‌jug nutricionista Branka Mirković.

Mirković je rekla da se u potpunosti slaže sa našim tradicionalnim jelovnikom i da nije problem u vrsti hrane, nego u količini, piše B92, pozivajući se na Tan‌jug.

"Zaustaviti se u pravo vrijeme. Treba uživati u hrani, a ne da se prejedemo. Pazite, jedemo brzo hranu, jedemo nešto usput. Ovo je vrijeme da sjednemo, da se opustimo. Treba uživati u dobroj hrani, ali malo rasporediti. To znači u prevodu da neke namirnice možemo da jedemo i sutradan - na primer ne mora i sarma i pečenje isti dan za ručak", objasnila je ona.

Istakla je da se u ovo vrijeme javlja mnogo ljudi koji imaju probleme zbog prejedanja, pogotovo oni koji već imaju neke hronične bolesti.

"Znate, od svega po malo treba jesti, treba zadovoljiti ukus. Znate šta ne valja? Kad mi rigidno kažemo 'ne jedemo ovo', pa se uželimo, pa kad dođe vrijeme da nam se to posluži, mi onda pojedemo previše. Pametno jesti, znači sebi ne zabranjivati. Ja sam protiv dijeta. Nema dijeta, samo pametno da se jede i u optimalnim količinama, manje kalorične", rekla je ona.

