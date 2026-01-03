Logo
Oprez: Svako ko ostavlja ključ u bravi tokom noći pravi veliku grešku

Ona

03.01.2026

14:24

klkuč, nekretnina, vrata
Foto: Pixabay

Mnogi od nas imaju naviku da ostave ključ u cilindru sa unutrašnje strane vrata, vjerujući da tako štite svoj dom. Ipak, stručnjaci upozoravaju da ova praksa može biti daleko rizičnija nego što mislite. Umjesto dodatne sigurnosti, često se stvara lažni osjećaj zaštite i povećava opasnost u hitnim situacijama.

Lažna sigurnost: Kada navika postaje rizik

Osjećaj bezbednosti u sopstvenom domu je neprocjenjiv, naročito kada padne mrak. Mnogi vjeruju da ključ u bravi sprječava provalnike da "iščačkaju" bravu ili otvore vrata rezervnim ključem. Ipak, istina je suprotna: ovakva navika može otežati pristup pomoći kada je najpotrebnija, pa čak i olakšati posao iskusnim lopovima.

"Umjesto mirnog sna, nesvjesno stvarate zamku za sebe i svoje ukućane", upozoravaju sigurnosni stručnjaci.

Ključ u bravi i skriveni problem

Većina standardnih brava ima mehanizam koji blokira otključavanje spolja ako je ključ unutra. Zamislite situaciju: padnete u kupatilu ili se desi hitan zdravstveni problem. Članovi porodice ili komšije sa rezervnim ključem ne mogu da uđu, jer je vaš ključ blokirao bravu iznutra. Ti minuti mogu biti presudni.

Tri glavna rizika:

Nemogućnost pristupa hitnoj pomoći - vatrogasci ili ljekari moraju da razbiju vrata, gubeći dragoceno vrijeme.

Blokada ukućana - djeca ili partneri koji se vraćaju kasno mogu ostati zarobljeni i doživjeti paniku.

Lakša manipulacija za provalnike - kod vrata sa staklenim dijelovima, lopovi mogu razbiti staklo i okrenuti ključ koji ste vi ostavili.

Mali korak, velika razlika

Izvucite ključ iz brave prije spavanja i spavajte bezbrižno. Ova mala promjena u rutini može značajno povećati vašu sigurnost i omogućiti hitan pristup ukućanima ili spasiocima.

"Ne dozvolite da vas navika košta živaca ili sigurnosti. Već večeras, nakon što zaključate, odložite ključ na sigurno mesto blizu vrata. Tako ostajete zaštićeni, ali i dostupni onima koji žele dobro vašoj porodici", poručuju stručnjaci.

Ključ

Savjeti

