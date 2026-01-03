Logo
Kako pravilno koristiti strugač za led: Mnogi to rade pogrešno

03.01.2026

12:25

Стругање леда
Foto: TikTok/Screenshot

Strugač za led može da nanese oštećenja na farbi, staklu ili zaptivnim gumama na prozorima automobila. Mnogi to rade pogrešno.

Strugač za led može da nanese više štete nego koristi. Mnogi griješe dok ga koriste pa mogu da ostave ogrebotine na farbi, zaptivnim gumama illi farbi na automobilu.

Veliki problem tokom hladnih zimskih jutara vozačima stvaraju zaleđena stakla na automobilima. Za rješavanje ovog problema od pomoći je obični plastični strugač koju većina ima u svom vozilu. Međutim, izgleda da smo taj jednostavni predmet sve vrijeme pogrešno koristili.

Na TikToku se pojavio snimak koji je mnoge iznenadio, jer na njemu žena pokazuje kako se strugač za led zapravo koristi za čišćenje šoferšajbne.

@10elizabeth49 ♬ original sound - Elizabeth

– Naučila sam ovaj trik sa struganjem leda na TikToku jutros u 6 sati jer nisam mogla da spavam – rekla je Lizi u videu.

Na snimku pokazuje kako jednom stranom struže led. Zatim strugalicu okrće na drugu stranu i brzo skida led sa stakla.

Nakon što su pogledali video, ljudi su u isto vrijeme bili i oduševljen i zbunjeni.

’17 godina sam vozač i ovo sam sad prvi put saznao.’, prokomentirao je neko.

‘Ne mogu da vjerujem da nisam znala za to.’, nadovezala se jedna žena.

Među komentarima uz njenu objavu našao se i ovaj savjet: ‘Najvažniji savjet je da uđete i upalite auto dok to radite. Pustite auto da se zagrije i odmaglite prozore kako biste bili spremni za vožnju’.

