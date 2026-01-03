Logo
Large banner

Tijela dvojice muškaraca pronađena u kući: Stradali na potresan način

Izvor:

Telegraf

03.01.2026

11:30

Komentari:

0
Тијела двојице мушкараца пронађена у кући: Страдали на потресан начин
Foto: Pixabay

U porodičnoj kući na području Gline u petak popodne pronađena su tijela dvojice muškaraca, saopštila je policija.

Policija je dojavu primila oko 15 sati, a na licu mjesta je obavljen uviđaj. Inspektor zaštite od požara i zamjenica županijskog državnog tužioca u Sisku utvrdili su da je tokom noći sa četvrtka na petak, od 22 do 8 sati, došlo do požara zbog sagorijevanja čađi i karbonizovane smole nakupljene na dnu dimnjaka.

Снијег, пут

Društvo

Putevi Srpske: Mehanizacija na terenu, ekipe spremne da intervenišu

Prenosom toplote na spoljašnju stranu dimnjaka zapalila se drvena lamperija i odjeća u hodniku, a razvijao se gust dim. Stvorio se intenzivan dim zbog kojeg su se najvjerovatnije ugušili 86-godišnjak i 69-godišnjak, nakon čega se požar sam ugasio, saopštila je policija.

Ovlašteni dimničar pregledao je dimnjak i utvrdio da nije bio očišćen.

Tijela preminulih muškaraca prevezena su u sisačku bolnicu gdje će biti obavljena obdukcija, a policija će o događaju podnijeti izvještaj nadležnom državnom tužilaštvu.

Podijeli:

Tagovi:

Hrvatska

pronađena tijela

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ћосић: Парк природе "Требевић" основан с циљем заштите, развоја и управљања природним ресурсима

Republika Srpska

Ćosić: Park prirode "Trebević" osnovan s ciljem zaštite, razvoja i upravljanja prirodnim resursima

3 h

0
Нова година доноси праву зиму: Снијег, ледена киша и минуси широм БиХ

Društvo

Nova godina donosi pravu zimu: Snijeg, ledena kiša i minusi širom BiH

3 h

0
Мазалица: Симбол отпора затирању права српског народа у БиХ

Republika Srpska

Mazalica: Simbol otpora zatiranju prava srpskog naroda u BiH

4 h

0
Трагедија на магистрали: Возач умро током вожње

Hronika

Tragedija na magistrali: Vozač umro tokom vožnje

4 h

0

Više iz rubrike

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

U teškoj nesreći poginuo muškarac, tri osobe povrijeđene

7 h

0
Након вишечасовне борбе, из мора извучено тијело мушкарца из БиХ

Region

Nakon višečasovne borbe, iz mora izvučeno tijelo muškarca iz BiH

21 h

0
Црна Гора: Упозорење због обилне кише и олујног вјетра

Region

Crna Gora: Upozorenje zbog obilne kiše i olujnog vjetra

23 h

0
Лоцирано тијело мушкарца из БиХ кога су таласи повукли у море у Дубровнику

Region

Locirano tijelo muškarca iz BiH koga su talasi povukli u more u Dubrovniku

23 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

14

Ove marke su povučene, šta ako ih niste zamijenili

15

03

Irska Hrvatima nudi do 70 hiljada evra, ne moraju ni da žive tamo

14

48

Stručnjak otkriva: Ako se osjećate nervozno, potrebno je samo da zapjevate

14

46

Sutra je najljepši praznik posvećen očevima: Ovaj običaj se obavezno poštuje

14

42

Košarac: Za stabilnost i napredak Srpske zaslužna politika Milorada Dodika

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner