Tijela dvojice muškaraca pronađena u kući: Stradali na potresan način

U porodičnoj kući na području Gline u petak popodne pronađena su tijela dvojice muškaraca, saopštila je policija.

Policija je dojavu primila oko 15 sati, a na licu mjesta je obavljen uviđaj. Inspektor zaštite od požara i zamjenica županijskog državnog tužioca u Sisku utvrdili su da je tokom noći sa četvrtka na petak, od 22 do 8 sati, došlo do požara zbog sagorijevanja čađi i karbonizovane smole nakupljene na dnu dimnjaka.

Društvo Putevi Srpske: Mehanizacija na terenu, ekipe spremne da intervenišu

Prenosom toplote na spoljašnju stranu dimnjaka zapalila se drvena lamperija i odjeća u hodniku, a razvijao se gust dim. Stvorio se intenzivan dim zbog kojeg su se najvjerovatnije ugušili 86-godišnjak i 69-godišnjak, nakon čega se požar sam ugasio, saopštila je policija.

Ovlašteni dimničar pregledao je dimnjak i utvrdio da nije bio očišćen.

Tijela preminulih muškaraca prevezena su u sisačku bolnicu gdje će biti obavljena obdukcija, a policija će o događaju podnijeti izvještaj nadležnom državnom tužilaštvu.