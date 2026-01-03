Tijela dvojice muškaraca pronađena u kući: Stradali na potresan način

Izvor:
Telegraf
03.01.2026
11:30
Komentari:0
U porodičnoj kući na području Gline u petak popodne pronađena su tijela dvojice muškaraca, saopštila je policija.
Policija je dojavu primila oko 15 sati, a na licu mjesta je obavljen uviđaj. Inspektor zaštite od požara i zamjenica županijskog državnog tužioca u Sisku utvrdili su da je tokom noći sa četvrtka na petak, od 22 do 8 sati, došlo do požara zbog sagorijevanja čađi i karbonizovane smole nakupljene na dnu dimnjaka.
Društvo
Putevi Srpske: Mehanizacija na terenu, ekipe spremne da intervenišu
Prenosom toplote na spoljašnju stranu dimnjaka zapalila se drvena lamperija i odjeća u hodniku, a razvijao se gust dim. Stvorio se intenzivan dim zbog kojeg su se najvjerovatnije ugušili 86-godišnjak i 69-godišnjak, nakon čega se požar sam ugasio, saopštila je policija.
Ovlašteni dimničar pregledao je dimnjak i utvrdio da nije bio očišćen.
Tijela preminulih muškaraca prevezena su u sisačku bolnicu gdje će biti obavljena obdukcija, a policija će o događaju podnijeti izvještaj nadležnom državnom tužilaštvu.
Republika Srpska
3 h0
Društvo
3 h0
Republika Srpska
4 h0
Hronika
4 h0
Region
7 h0
Region
21 h0
Region
23 h0
Region
23 h0
Najnovije
Najčitanije
15
14
15
03
14
48
14
46
14
42
Trenutno na programu