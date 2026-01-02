Locirano tijelo muškarca iz BiH koga su talasi povukli u more u Dubrovniku

Tijelo muškarca iz BiH kojga su povukli talasi sa stijena u Dubrovniku dok se fotografisao sa porodicom je locirano u moru, potvrdio lučki kapetan Mato Kekez, za Dubrovački dnevnik.

Isti mediji prenosi da zbog izuzetno teških vremenskih uslova tijelo još uvijek nisu uspjeli izvući.

Prema prvim informacijama, valovi su povukli muškarca, državljanina Bosne i Hercegovine, koji se s porodicom fotografirao na stijenama na Buži.

Region Dubrovnik: Opsežna potraga za muškarcem iz BiH kojeg su talasi povukli u more

"Tijelo je locirano oko 400 metara ispred vale od Pila. Već smo ranije došli do njega i tada nije pokazivao znakove života. Pokušavamo ga izvući, ali more je izrazito nemirno", izjavio je Kekez.

Na teren su odmah po dojavi upućene sve hitne službe - pripadnici Lučke kapetanije, policijski službenici i HGSS.

(Indeks)