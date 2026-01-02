Prevrnuo se automobil na putu Sarajevo-Pale

Izvor:
Vozač je na putu Sarajevo-Pale, u mjestu Lapišnica, izgubio kontrolu nad vozilom kojim je upravljao i prevrnuo se na krov, ali niko nije povrijeđen, potvrđeno je iz Operativnog centra MUP-a Kantona Sarajevo.
Ova saobraćajna nezgoda prijavljena je u 13.20 časova.
Saobraćaj se na ovoj dionici odvija usporeno, a vozačima se savjetuje da brzinu prilagode uslovima na putu.
