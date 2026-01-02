Logo
Large banner

Prevrnuo se automobil na putu Sarajevo-Pale

Izvor:

SRNA

02.01.2026

14:44

Komentari:

0
Преврнуо се аутомобил на путу Сарајево-Пале
Foto: Srna

Vozač je na putu Sarajevo-Pale, u mjestu Lapišnica, izgubio kontrolu nad vozilom kojim je upravljao i prevrnuo se na krov, ali niko nije povrijeđen, potvrđeno je iz Operativnog centra MUP-a Kantona Sarajevo.

Ova saobraćajna nezgoda prijavljena je u 13.20 časova.

Saobraćaj se na ovoj dionici odvija usporeno, a vozačima se savjetuje da brzinu prilagode uslovima na putu.

Podijeli:

Tagovi:

Automobil

prevrnuo se automobil

Pale

Sarajevo

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Трагичан крај потраге: На подручју Пала пронађено тијело несталог младића из Тузле

Hronika

Tragičan kraj potrage: Na području Pala pronađeno tijelo nestalog mladića iz Tuzle

3 h

0
Анес Поробић је пјевач

Hronika

Teško povrijeđen u nesreći pjevač Zvezda Granda, kritično nakon udesa kod Gradiške

4 h

0
Ужас у Српској: У ауту пронађено беживотно тијело

Hronika

Užas u Srpskoj: U autu pronađeno beživotno tijelo

5 h

0
Прве фотографије стравичне несреће: Погинуо радник градске чистоће, нејасно шта се догодило

Hronika

Prve fotografije stravične nesreće: Poginuo radnik gradske čistoće, nejasno šta se dogodilo

7 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

24

Nema velike potražnje za božićnim pečenicama, evo šta je razlog

17

13

Tužilaštvo otkrilo šta je izazvalo požar: Najmanje 47 osoba poginulo u Švajcarskoj

16

59

Evo ko će zamijeniti Kirila Budanova

16

59

Preminuo bivši predsjednik Vlade Srpske Vladimir Lukić

16

50

Oglasila se predsjednica Meksika nakon jakog zemljotresa

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner