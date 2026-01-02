Teško povrijeđen u nesreći pjevač Zvezda Granda, kritično nakon udesa kod Gradiške

Mladi pjevač Anes Porobić (25) iz Srpca koji je teško povrijeđen 30. decembra u saobraćajnoj nesreći u mjestu Kočićevo kod Gradiške priključen je na aparat za vještačku ventilaciju i sve dalje prognoze u vezi njegovog zdravstvenog stanja su preuranjene.

Mladi pjevač koji se takmičio u “Zvezdama Granda” teško je povrijeđen u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Nova Topola-Srbac u kojoj su učestvovali automobil “pežo” kojim je upravljao i traktor sa priključnim vozilom koji je vozila osoba iz Srpca B.B.

Porodica Tri roditeljske greške zbog kojih djeca mogu imati problem sa postavljanjem granica

Na pomenutoj dionici automobil je udario u priključno vozilo traktora (platon) koji je prevozio drvene grede.

Kako je Nezavisnim novinama potvrđeno iz Univerzitetsko kliničkog centra RS, on je 30. decembra u popodnevnim časovima primljen u ovu zdravstvenu ustanovu.

Društvo Od nedjelje na planinama pola metra snijega, u Hercegovini obilna kiša

– Pacijent je hospitalizovan u Klinici za anesteziju i intenzivno liječenje gd‌je ostaje na daljem liječenju i praćenju. Zbog povreda glave zadobijenih u saobraćajnoj nesreći pacijent je priključen na aparat za vještačku ventilaciji i sve dalje prognoze u vezi njegovog zdravstvenog stanja su preuranjene – naveli su iz UKC RS.