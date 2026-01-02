Evo šta utiče na životni vijek vaše baterije

Maksimalni kapacitet baterije telefona obično traje dvije do tri godine, ili oko 300 do 500 ciklusa punjenja.

Telefoni stariji od tri godine uglavnom zadržavaju manje energije ili se prazne znatno brže nego ranije. Na kraju, baterija više neće moći da zadrži napon i zahtijevaće stalnu vezu sa punjačem da bi uređaj radio.

U tom slučaju, telefon možete nastaviti da koristite normalno ako zamijenite bateriju novom.

Faktori koji utiču na trajanje baterije

Navike punjenja: Stalno pražnjenje do 0 odsto i punjenje do 100 odsto može skratiti radni vijek. Da biste smanjili habanje, održavajte nivo baterije između 20 i 80 odsto. Česta upotreba brzih punjača takođe generiše toplotu, što ubrzava propadanje baterije vašeg telefona.

Način korištenja: Zahtjevni programi, igrice i strimovanje videa troše više struje i stvaraju toplotu. Aplikacije koje se stalno osvježavaju u pozadini (poput društvenih mreža) takođe ubrzano troše resurse.

Koliko traje baterija telefona i šta je najviše uništava

Izloženost temperaturama: Baterije su osjetljive na ekstreme. Prevelika toplota (direktno sunce, vreli automobil) ili ekstremna hladnoća trajno oštećuju ili privremeno smanjuju kapacitet baterije.

Osvjetljenje i podešavanja ekrana: Ekran je najveći potrošač. Maksimalno osvjetljenje i visoka stopa osvježavanja ekrana (refresh rate) brzo prazne bateriju. Funkcije poput “Always-On Display” takođe troše nepotrebnu energiju.

Veličina baterije: Fizički kapacitet baterije igra ključnu ulogu u tome koliko će telefon izdržati na jednom punjenju. Veće baterije osiguravaju dužu autonomiju, što je idealno za zahtjevne korisnike.

Kako produžiti životni vijek baterije

Upravljajte aktivnošću aplikacija u pozadini: Ograničite rad u pozadini aplikacijama koje se stalno osvježavaju. Optimizacija ovih procesa značajno smanjuje potrošnju.

Isključite bežične funkcije: Wi-Fi, Bluetooth, GPS i NFC troše bateriju čak i kada ih ne koristite aktivno. U područjima sa slabim signalom uključite Airplane Mode (režim rada u avionu) kako telefon ne bi trošio snagu na uzaludnu potragu za mrežom.

Koristite Dark Mode: Telefoni sa OLED ili AMOLED ekranima štede energiju prikazujući tamne boje (naročito crnu). Prebacivanjem na tamni režim značajno ćete produžiti vrijeme rada između dva punjenja.

Isključite vibraciju: Vibracija zahtijeva rad malog motora unutar telefona, što troši više energije nego običan zvuk. Isključite vibraciju za pozive, obavještenja i kuckanje po tastaturi ako vam nije neophodna.

Pridržavanjem ovih savjeta možete značajno produžiti radni vijek vašeg pametnog telefona i osigurati da on ostane pouzdan godinama, prenose Vesti-Online.