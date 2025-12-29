Otac pronašao otetu kćerku pomoću jedne opcije na telefonu koju mnogi ignorišu

Jedan slučaj iz Teksasa privukao je ogromnu pažnju jer pokazuje kako tehnologija može da napravi presudnu razliku u najtežim trenucima.

Otac petnaestogodišnje djevojčice, koju su vlasti proglasile otetom na Božić, uspio je da je pronađe koristeći roditeljske kontrole na telefonu.

Djevojčica je nestala u predgrađu Hjustona, u mjestu Porter, nakon što je izašla da prošeta psa i nije se vratila kući. Roditelji su odmah prijavili nestanak, a policija je pokrenula potragu. U isto vrijeme, njen otac je iskoristio funkciju za praćenje lokacije na telefonu svoje ćerke.

Ta opcija ga je odvela do izolovanog, djelimično šumovitog područja u okrugu Haris, oko dva kilometra od mjesta nestanka. Upravo tamo se dogodio ključni preokret u slučaju.

Pronađena u kamionetu, osumnjičeni odmah uhapšen

Otac je na toj lokaciji pronašao ćerku i njenog psa u bordo kamionetu, zajedno sa 23-godišnjim muškarcem. Prema navodima šerifove kancelarije, djevojčica je uspjela da pobjegne uz pomoć oca, nakon čega je odmah pozvana policija.

Osumnjičeni, Đovani Rosales Espinoza, uhapšen je bez otpora i suočava se sa teškim optužbama, uključujući otmicu sa otežavajućim okolnostima i nedolično ponašanje prema djetetu. Vlasti navode da je djevojci prijetio nožem i da ju je oteo na ulici. Trenutno se nalazi u zatvoru okruga Montgomeri, bez mogućnosti kaucije.

Policija nije objavila identitet oca niti djevojčice, a za sada nije poznato da li osumnjičeni ima pravnog zastupnika.

Policija: tehnologija i brza reakcija spasli dijete

Šerif okruga Montgomeri, Vesli Dulitl, izjavio je da je slučaj posebno potresan jer se dogodio na dan koji bi trebalo da bude ispunjen radošću. Naveo je da je ponosan na rad policijskih timova i naglasio da je opasna osoba brzo sklonjena sa ulice.

Ovaj slučaj dodatno skreće pažnju na značaj roditeljskih kontrola i praćenja lokacije na telefonu, alata koje mnogi roditelji imaju uključene, ali često ne razmišljaju koliko mogu biti važne u kriznim situacijama.

(Telegraf Biznis)