Uhapšen otmičar jedanaestogodišnjaka

Izvor:

SRNA

16.12.2025

10:56

Komentari:

0
Policija je uhapsila muškarca iz Plužina čiji su inicijali G.A. /42/ zbog sumnje da je oteo jedanaestogodišnjaka i nanio mu povrede.

Muškarac se sumnjiči da je pijan silom odveo maloljetnika u stan, gdje mu je nanio povrede i prijetio mu, saopšteno je iz crnogorske Uprave policije.

Utvrđeno je da je G.A. imao 1,85 promila alkohola u krvi.

Најновија вијест

Region

Dijete (11) oteto u Crnoj Gori!

Maloljetnik je odvezen u zdravstvenu ustanovu, gdje su ljekari konstatovali da je lakše povrijeđen.

O događaju je upoznat tužilac u Nikšiću, koji se izjasnio da se u radnjama G.A. stiču elementi krivičnog djela nasilničko ponašanje u sticaju sa krivičnim djelom protipravno lišenje slobode.

Crna Gora

hapšenje

otmica

