Minić žestoko Vukanoviću: Lažete najstrašnije

Već na početku sjednice NSRS pale su teške riječi između Nebojše Vukanovića i premijera Sava Minića.

Odmah na početku Vukanović je upozoren jer se obraćao premijeru, a pitanja su bila namijenjena za ministre zbog čega ga je upozorio predsjednik NSRS Nenad Stevandić.

"Gospodine Vukanoviću, nemojte da vam oduzimam riječ, rekao sam da su pitanja ministrima. Malo salatu promiješajte i vidite šta sam rekao", poručio je Stevandić.

Nakon toga se Vukanović obratio ministru saobraćaja zašto Vlada obmanjuje javnost kada je on dobio potvrdu da je avion Vlade Republike Srpske E7 SMS letio u decembru dva puta za Rim.

"Možemo li znati ko koristi i na koji način avione Vlade Republike Srpske i zašto je novi avion već šest mjeseci na popravci", rekao je Vukanović.

Na to je dobio odgovor premijera Minića, jer na sjednici nije bio prisutan ministar saobraćaja.

"Poštovani građani i svi oni koji nas slušate, gospodine Vukanoviću, lažete najstrašnije. Avion E7 SMS je prodat 26. maja 2021. godine i nije u vlasništvu Vlade Republike Srpske sve ove godine. Jedini avion Vlade se nalazi na popravci. Sve ovo što do sada radite je najobičniji spin i laž. Provjerite, a dok budete provjeravali, napravićemo postupak gdje ćete to morati dokazati. To što vas prenose federalni mediji, što ovdje pojedini mediji prave na tome priču, to je najgnusnija laž", rekao je Minić.