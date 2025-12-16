Logo
Large banner

Minić žestoko Vukanoviću: Lažete najstrašnije

Izvor:

ATV

16.12.2025

10:40

Komentari:

6
Минић жестоко Вукановићу: Лажете најстрашније
Foto: ATV

Već na početku sjednice NSRS pale su teške riječi između Nebojše Vukanovića i premijera Sava Minića.

Odmah na početku Vukanović je upozoren jer se obraćao premijeru, a pitanja su bila namijenjena za ministre zbog čega ga je upozorio predsjednik NSRS Nenad Stevandić.

"Gospodine Vukanoviću, nemojte da vam oduzimam riječ, rekao sam da su pitanja ministrima. Malo salatu promiješajte i vidite šta sam rekao", poručio je Stevandić.

Nakon toga se Vukanović obratio ministru saobraćaja zašto Vlada obmanjuje javnost kada je on dobio potvrdu da je avion Vlade Republike Srpske E7 SMS letio u decembru dva puta za Rim.

"Možemo li znati ko koristi i na koji način avione Vlade Republike Srpske i zašto je novi avion već šest mjeseci na popravci", rekao je Vukanović.

Na to je dobio odgovor premijera Minića, jer na sjednici nije bio prisutan ministar saobraćaja.

"Poštovani građani i svi oni koji nas slušate, gospodine Vukanoviću, lažete najstrašnije. Avion E7 SMS je prodat 26. maja 2021. godine i nije u vlasništvu Vlade Republike Srpske sve ove godine. Jedini avion Vlade se nalazi na popravci. Sve ovo što do sada radite je najobičniji spin i laž. Provjerite, a dok budete provjeravali, napravićemo postupak gdje ćete to morati dokazati. To što vas prenose federalni mediji, što ovdje pojedini mediji prave na tome priču, to je najgnusnija laž", rekao je Minić.

Podijeli:

Tagovi:

Savo Minić

Nebojša Vukanović

NSRS

avion

Vlada Republike Srpske

Komentari (6)
Large banner

Više iz rubrike

Додик поручио Изетбеговићу: У Републици Српској ти се не питаш ништа и никада се нећеш питати

Republika Srpska

Dodik poručio Izetbegoviću: U Republici Srpskoj ti se ne pitaš ništa i nikada se nećeš pitati

4 h

12
Сједница НСРС: По хитном поступку о Приједлогу буџета

Republika Srpska

Sjednica NSRS: Po hitnom postupku o Prijedlogu budžeta

5 h

0
Срђан Мазалица

Republika Srpska

Mazalica: Da li CIK ima veću obavezu prema Šmitu, nego prema biračima?

16 h

0
Цвијановић: У политичком Сарајеву су тотално "одлијепили"

Republika Srpska

Cvijanović: U političkom Sarajevu su totalno "odlijepili"

16 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

58

SIPA pretresa na četiri lokacije

12

53

Uhapšen direktor Doma penzionera Tuzla!

12

41

Stigla je 3. sezona: Otkriveni detalji prve epizode serije ''Euforija''

12

40

Hoće li biti poskupljenja struje u Srpskoj od 1. januara?

12

38

Oglasio se glumac osuđen za pedofiliju: Odriče se nagrade

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner